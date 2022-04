Alors qu’AWS propose depuis longtemps déjà des VMs sous ARM sur son offre AWS EC2, Microsoft a pris son temps. L’éditeur annonce la disponibilité en preview de VMs animées par les processeurs ARM « Altra » d’Ampere Computing.

Il y a longtemps que Microsoft s’intéresse au potentiel des architectures ARM pour fournir d’autres types de VMs plus économiques et plus écologiques à ses clients. Un temps les rumeurs ont même couru que l’éditeur envisageait de créer son propre processeur comme AWS l’a fait avec ses CPUs « Graviton ». Mais si des expérimentations ont lieu depuis plusieurs années, aucune solution n’avait été officialisée jusqu’ici. En un sens, Azure affichait en la matière un retard sur la concurrence puisque non seulement AWS, Alibaba Cloud et Oracle Cloud ont des offres en la matière mais même des acteurs européens s’y intéressent comme Scaleway (avec ses instances « Mac M1 »).

Un retard en phase d’être rattrapé. Microsoft a en effet annoncé cette semaine la disponibilité en preview de Machine Virtuelles Azure à base de processeurs ARM. Les serveurs qui supportent ces nouvelles machines virtuelles sont équipés de processeurs Altra d’Ampere.

Selon Microsoft, « il existe un besoin pour une nouvelle génération de solutions cloud plus efficientes à même de répondre à la croissance de la demande sans entraîner d’augmentation massive de l’empreinte de l’infrastructure et de la consommation d’énergie. Pour relever certains des défis d’aujourd’hui et de demain, Microsoft annonce la preview de machines virtuelles Azure dotées du processeur Ampere Altra basé sur la technologie Arm. Les nouvelles machines virtuelles sont conçues pour exécuter efficacement des charges de travail évolutives, des serveurs Web, des serveurs d’applications, des bases de données open source, des applications .NET natives et riches, des applications Java, des serveurs de jeux, des serveurs multimédias, etc. La nouvelle série de VM comprend les VM Dpsv5 à usage général et les VM Epsv5 optimisées pour la mémoire, qui peuvent offrir un rapport prix/performance jusqu’à 50 % supérieur à celui des VM comparables basées sur x86 ».

Ces nouvelles VMs offrent jusqu’à 64 vCPUs avec 8 Go de RAM par vCPU. Pour le moment, ces VMs supportent officiellement Ubuntu Linux, CentOS et Windows 11. Le support de RHEL, SUSE Linux, Debian, AlmaLinux et Flatcar est également annoncé pour les prochaines semaines.

On notera avec intérêt le support déjà acté de Windows 11 on ARM sur ces nouvelles instances. Microsoft espère en effet voir ces VMs être utilisées par les développeurs Windows pour porter leurs applications Windows sous ARM. L’éditeur rappelle d’ailleurs le support ARM natif de sa plateforme de développement .NET6 ainsi que la disponibilité de Visual Studio Code en version ARM native. Par ailleurs, Microsoft confirme aussi la disponibilité de sa distribution OpenJDK Java sous ARM.

Bref tout est en place pour permettre dans un premier temps aux développeurs Windows et Linux de développer sur ARM depuis le cloud Azure. A termes, avec la sortie du mode Preview, ces instances ARM pourront aussi être utilisées pour héberger des serveurs de production.