AWS n’est pas le seul hyperscaler à concevoir ses propres processeurs ARM pour animer des serveurs à bas coûts. Alibaba Cloud en fait autant. Et l’opérateur cloud chinois inaugure un nouveau processeur maison à 128 cœurs !

A l’instar d’AWS et son processeur Graviton 2, Alibaba Cloud développe ses propres processeurs afin d’offrir des instances à bas coûts ou spécialisées dans un domaine donné. Le cloud Chinois avait ainsi par exemple développé en 2019 le Xuantie XT 910, un processeur RISC-V 64 bits à 16 cœurs gravés en 12 nm. Il avait également introduit en 2020; le Hanguang 800 un accélérateur IA un peu comme Google peut le faire avec ses TPU (aujourd’hui en v3).

Cette semaine, le leader du cloud en Asie, a dévoilé un nouveau processeur s’appuyant, cette fois, sur une architecture ARM. Le Yitian 710 comporte 128 cœurs ARM v9 cadencés à 3,2 GHz et gère 8 canaux DDR5 et 96 lignes PCIe 5.0. Bien plus qu’un concurrent du Graviton 2 d’AWS, il s’affiche surtout comme un concurrent de l’Altra Max, autre processeur 128 coeurs à architecture ARM que le constructeur Ampere cherche justement à imposer auprès des hyperscalers.

Ce processeur Yitian 710 est destiné à animer un nouveau serveur conçu par Alibaba Cloud qui viendra prochainement animer certains services de son cloud. Dénommé Panjiu, ce serveur servira de fondation aussi bien à des services de stockage, qu’à de nouvelles instances compute à prix cassés ou encore à l’hébergement de workloads IA.

Ni la puce, ni le serveur qui l’accueille ne sont destinés à la vente mais uniquement aux besoins propres d’Alibaba Cloud.