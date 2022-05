Ampere n’a pas donné beaucoup de détail mais a dévoilé sa roadmap de CPU ARM et révélé travailler depuis plusieurs années maintenant à ses propres micro-architectures de cœurs différentes des Neoverse N1, N2 et V1 d’ARM.

Ampere est un concepteur de processeurs pour serveurs qui fait de plus en plus parler de lui. Il s’est démarqué l’an dernier en lançant son Ampere Altra Max embarquant 128 cœurs. Un design ambitieux qui a notamment séduit Oracle Cloud et Azure qui l’ont choisi pour animer leurs instances ARM.

Ampere vient de dévoiler sa nouvelle roadmap. Et l’entreprise compte bien continuer d’enfoncer le clou pour imposer une alternative à Intel et AMD au cœur des serveurs des clouds et des datacenters notamment sur des workloads nécessitant une forte accélération mono-thread et du parallélisme à bas coût comme les applications de calcul intensif ou encore le backend des jeux mobiles.

Comme Apple avec ses M1, mais aussi comme Qualcomm avec ses futurs processeurs, fruits du rachat de Nuvia, Ampere veut désormais s’éloigner des designs de core officiels d’ARM (tels les Neoverse N1 des Graviton3 d’AWS et les designs Neoverse N2 et V1 annoncés récemment) pour développer ses propres designs de cœurs tout en conservant une architecture compatible ARMv8 ou ARMv9.

Jusqu’ici, les Ampere Altra (80 cœurs Neoverse N1) et Ampere Altra Max (128 cœurs Neoverse N1+) s’appuyaient fondamentalement sur de purs designs ARM. Mais en 2022, Ampere compte lancer sa première génération de processeurs AmpereOne à base de cœurs spécifiquement conçus par Ampere et appelés « A1 » (en clin d’œil au M1 d’Apple ?).

Dénommé Siryn, le premier CPU de génération « AmpereOne » devrait apparaître avant la fin de l’année, être gravé en 5nm et proposer davantage de cœurs que les 128 du Altra Max.

Mais la roadmap d’Ampere montre que le constructeur compte désormais adopter un cycle annuel avec un nouveau processeur par an. Ainsi le processeur « AmpereOne-2 » (nom de code Polaris à cœurs A2) est attendu en 2023 (toujours en 5nm) et le « AmpereOne-3 » en 2024 devrait inaugurer un passage au 3nm. Ce rythme annuel devrait notamment séduire les hyperscalers qui restent la première cible d’Ampere.