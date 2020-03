Depuis des années, ARM rêve de serveurs. Mais se faire une place dans les datacenters des entreprises est une tâche de longue haleine… Aujourd’hui, cette ambition franchit une nouvelle étape avec l’introduction du processeur Ampere Altra doté de 80 cœurs CPU!

Ampere Computing n’est plus vraiment une startup. Fondée par d’anciens responsables d’Intel, l’entreprise compte aujourd’hui plus de 600 employés. Et si son « Altra » est très exagérément décrit comme le « premier processeur cloud native au monde » par ses créateurs, il n’en demeure pas moins une prouesse technologique qui peut aider à changer la donne de la présence des processeurs ARM dans les datacenters.

Certes, ces architectures n’y sont pas totalement absentes. Elles sont présentes chez plusieurs fournisseurs Cloud (chez Scaleway par exemple, ce sont des processeurs ARM qui animent les services d’archivage longue durée « C14 Cold Storage ») ou encore dans les prototypes de futurs HPC (le Mont-Blanc européen, le Tianhe-3 Chinois, le japonais Post-K). Et l’Altra est loin d’être le premier processeur ARM pour serveurs : ThunderX2 de Cavium, Phytium de Xiaomi, etc.

L’Altra est un processeur gravé en 7nm (par TSMC) doté de 80 cœurs 64-bit ARM v8.2 et cadencé à 3 GHz (210 W TDP). Selon son concepteur, ses performances SPECrate_int sont alignées sur celles du très puissant AMD Epyc 7742 (64 cœurs x86) et sont deux fois supérieures à celles d’un Intel Xeon 8280.

Avec son packaging FCLGA de 4926 pîns, il fait partie des gros processeurs du marché.

Mais le plus dur reste à faire : Trouver des fabricants de serveurs réputés prêts à l’adopter…