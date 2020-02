Scaleway, la filiale cloud d’Iliad, lance la nouvelle version de sa solution de conservation des informations 100% cloud « C14 », toujours dans une optique d’archivage longue durée ultra-sécurisé.

Intégrée à Scaleway Object Storage, cette nouvelle mouture dénommée « C14 Cold Storage » (l’ancienne version reste disponible sous le nom « C14 Classic ») est la seule solution d’archivage qui soit à la fois compatible avec les API standards comme AWS S3 et Glacier, proposée à un tarif compétitif et surtout placée dans un bunker antiatomique à 25 mètres sous le sol parisien! Les infrastructures de la solution sont en effet hébergée dans DC4, le Databunker de Scaleway.

Outre la sécurité physique que représente un tel enfouissement, l’aspect souverain intéressera autant les entreprises françaises que les organismes publics et européens, désireux de rester hors d’atteinte du Cloud Act américain.

« L’archivage de données est exponentiel et représente un marché en très forte croissance qui échappe à la quasi-totalité des acteurs européens » rappelle Arnaud de Bermingham, CEO de Scaleway. « Nous avons entièrement repensé notre produit C14 qui avait déjà connu un franc succès dès son lancement en 2016, pour l’adapter aux usages d’aujourd’hui. »

Il ajoute que « les données sont devenues les actifs les plus précieux et stratégiques des entreprises. Avec notre nouveau produit C14 Cold Storage, nous offrons une solution d’archivage souveraine, ultra-économique, ultra-fiable, compatible avec les standards de fait du marché, et à l’abri du Cloud Act et des lois extraterritoriales – notamment américaines. Cette solution unique en Europe est pertinente pour nos clients les plus exigeants et pour répondre aux marchés du cloud d’État et du cloud européen à venir ».

C14 Cold Storage est pensé pour les cas d’usage les plus critiques avec une gestion avancée du cycle de vie des données. Ainsi, l’offre intègre une protection des données renforcée de type « Erasure Coding 6+3 » (chaque objet est réparti en 6 fragments de données généralement stockés sur des noeuds différents auxquels s’ajoutent 3 fragments de parité afin de lutter plus efficacement contre les pertes et les corruptions de données), une garantie de durabilité de 99,99% et un service d’assistance client 24/7 multi-langue.

Cette nouvelle solution cloud répond ainsi aux besoins de stockage de données massives (logs ou sauvegardes régulières) comme aux besoins de conservation de pétaoctets de données des secteurs de l’archivage légal et/ou obligatoire, de la recherche, des médias ou de la vidéosurveillance.

Pour achever de convaincre les utilisateurs potentiels, Scaleway leur propose un hébergement payant mais sans aucun coût d’archivage, de désarchivage ou de transfert. Mieux encore, un volume de 75 Go est offert (free-tier) afin de permettre de tester et d’évaluer les conditions d’archivage proposées avant la transmission de volumes plus importants.

Et l’opérateur Scaleway veut faire parler de lui en positionnant volontairement cette nouvelle offre à un prix très attractif annoncé à 0,002 €/HT par gigaoctet de données et par mois.

Dans un article de Blog, Scaleway se révèle très transparent quant à la conception de ce service. On y apprend qu’il est construit autour de serveurs maison dénommés « MrFreeze » à base de processeurs ARM avec 2 Go de RAM, 2 bus SATA, 56 slots de disques (des Seagate SMR de 8 To) et 4 ports gigabit. Une architecture minimaliste qui présente aussi l’avantage de ne nécessiter qu’un refroidissement minimal puisque sur ces machines les disques sont en mode veille presque tout le temps. Ainsi, un rack complet (comportant 22 serveurs) héberge 9,8 Po de données tout en ne consommant que 600W ! Cette conception atypique mais très économique explique les prix agressifs pratiqués.

Comme l’explique Arnaud de Bermingham, « proposer l’archivage de données dans notre databunker antiatomique et ses conditions d’extrême sécurité physique et logique, est pour Scaleway un moyen d’aller au-delà des standards du marché et de montrer le savoir-faire européen ».

