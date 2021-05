ARM continue son forcing pour imposer son architecture et ses processeurs dans les serveurs des datacenters. Le concepteur lance de nouveaux designs Neoverse plus musclés…

Les efforts pour imposer l’architecture ARM sur les serveurs ont réellement démarré fin 2018 avec l’annonce par ARM du design Neoverse visant à concurrencer IBM Power9 et Intel Xeon.

Un design qui s’est concrétisé dès 2019 avec les plateformes N1 (orientées puissance de calcul) et E1 (orientées haut débit avec le support du SMT).

Le design Neoverse N1 (basé sur une évolution des cœurs ARM v8) a notamment donné naissance au processeur Altra d’Ampere Computing (processeur 80 cœurs) et au processeur Graviton 2 d’AWS (64 cœurs).

La semaine dernière ARM a encore intensifié son offensive dans l’univers des serveurs en présentant Neoverse V1 et Neoverse N2.

Avec Neoverse V1, ARM continue de soigner la performance pure en multipliant les cœurs. Avec V1, on peut s’attendre à des processeurs embarquant plus de 128 cœurs ! Chaque cœur « Zeus V1 » se veut 50% plus rapide sur le traitement des entiers que les cœurs N1.

Avec Neoverse N2, ARM privilégie des workloads plus variés et le rapport « performance/Watt ». Les cœurs N2 « Perseus » s’appuient sur le tout nouveau design Armv9 (rappelons que tous les processeurs ARM actuels dont le N1 s’appuient sur l’architecture Armv8 née en 2011 !). Les processeurs N2 ne devraient en théorie pas dépasser les 36 cœurs mais cette limite est théorique. D’ailleurs, nombre d’observateurs estiment que les utilisateurs actuels du N1 (dont Ampere Computing et AWS) ne devraient pas basculer sur le V1 mais plutôt opter pour le N2 afin de continuer à soigner la consommation énergétique tout en multipliant les cœurs grâce à un design Chiplet et en profitant du bus d’interconnexion CCIX 2.0, histoire d’atteindre voire dépasser les 128 cœurs N2 embarqués au sein d’un même CPU.

Autrement dit, le N2 apparait comme un processeur plus universel que le V1 et plus orienté sur les économies d’énergie. Dès lors, il semble que le Neoverse N2 soit le vrai fer de lance d’ARM pour attaquer le marché des serveurs d’entreprises et les fournisseurs de cloud alors que le Neoverse V1 semble lui davantage pensé pour les HPC.