Qualcomm poursuit ses efforts pour imposer ses processeurs ARM dans l’univers Windows. Et même si le fabricant est bien conscient de ne pas être aussi compétitif qu’Apple et ses M1, les nouveaux 8cx et 7c+ Gen 3 affichent des progrès très significatifs laissant entrevoir des PC sous ARM significativement plus véloces et donc plus attractifs.

On le sait depuis l’acquisition de la startup Nuvia, Qualcomm espère faire un saut quantique technologique début 2023 pour rattraper son retard sur les processeurs M1 d’Apple. En attendant, le fabricant se doit quand même d’occuper le terrain et de tenter d’étendre les parts de marché de Windows on ARM, histoire de préparer l’écosystème.

Qualcomm vient ainsi d’annoncer la « Gen 3 » de ses deux processeurs ARM pour PC, les Snapdragon 8cx et 7c+.

Cette nouvelle génération marque déjà une amélioration très significative par rapport aux précédentes itérations dont les performances, il faut bien le reconnaître, étaient très décevantes.

Sur le papier, l’intérêt des processeurs ARM sur PC, est de disposer de machines à très grande autonomie (25 heures ou plus) et à prix plus attractif. En pratique, les utilisateurs ne veulent cependant pas sacrifier les performances. Et force est de reconnaître que les premiers PC Windows sous ARM se montrent non seulement poussifs mais également peu concurrentiels face à Intel en matière de rapport qualité-prix.

Toutefois, cette troisième génération de processeurs Qualcomm pourrait déjà bien améliorer la situation. Même si les processeurs ne sont pas aussi performants que les M1 d’Apple, ils s’en rapprochent et promettent des machines Windows on ARM bien plus véloces.

Ainsi, comparé à la Gen 2, le 8cx Gen 3 affiche un gain de performance de 40% sur les tâches mono-cœur et de 85% sur les tâches multi-cœurs. Un gain très significatif qui s’accompagne également d’un gain de 60% sur les performances GPU afin d’offrir plus de fluidité aux jeux et applications 3D.

Ce 8cx Gen 3 est gravé en 5nm. Sur les premiers benchs dévoilés, il affiche des performances similaires à celles d’un Core i5 10ème génération (l’intel Core i510320U) sur la partie CPU. La partie GPU est probablement plus alignée avec celle d’un Core i5 Gen 11 ou Gen 12.

Le chip se destine à des ultrabooks ultralégers et « fanless ».

De même, le plus accessible « 7c+ » Gen 3 présente lui aussi, comparé au « 7c Gen 2 », un gain CPU de 40% et un gain GPU de 35%. Il est gravé en 6 nm. Le chip se destine aux Chromebooks et au PC bon marché.

Les premières machines animées par ces processeurs devraient être dévoilées en début d’année 2022 au CES de Las Vegas et être disponibles vers la fin du premier trimestre 2022.

Il n’y a plus qu’à espérer que Microsoft et Qualcomm proposeront rapidement une mise à jour de leur kit SDK « LIVA » pour permettre aux développeurs de disposer de machines ARM plus performantes pour porter leurs applications Windows Intel. Et que l’on aura enfin droit à des PC ARM affichant des prix plus attractifs que ceux des modèles actuels. Dit autrement, il n’y a plus qu’à espérer que l’écosystème OEM de Windows et Qualcomm sauront saisir l’opportunité de muscler le marché Windows on ARM avec cette « Gen 3 » pour bien préparer le terrain à la « Next Gen Nuvia » en 2023.