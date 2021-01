Qualcomm annonce l’acquisition pour 1,4 milliard de dollars de Nuvia, une startup née en 2019 à peine. Un prix élevé mais qui lui permet de s’offrir des compétences connues et reconnues.

Née en 2019, Nuvia est une startup spécialisée dans les processeurs pour serveurs à base d’architecture ARM. Bien qu’ayant moins de deux ans d’existence, Qualcomm va débourser 1,4 milliard de dollars pour l’acquérir.

Une somme étonnante déboursée pour au final acquérir des compétences « serveur » dont le concepteur s’est pourtant séparé en 2018 : à l’époque, Qualcomm a en effet tué dans l’œuf son processeur ARM pour serveurs, dénommé Centriq, tout juste présenté et introduit sur le marché. L’entreprise avait décidé un plan de restructuration et d’économies budgétaires et avait licencié 1200 employés dont ceux attachés aux activités « serveurs » en lesquelles elle ne croyait plus.

Mais voilà, en deux ans le marché a changé et l’architecture ARM s’est infiltrée sur les ordinateurs, dans les serveurs Cloud d’AWS et dans les HPC.

Changement de plans donc chez Qualcomm, qui semble désormais vouloir renouer avec l’univers des serveurs et accélérer sur les processeurs pour PC alors qu’Apple a surpris tout le monde avec le rapport performances/prix de ses nouvelles machines macOS en Apple Silicon M1.

En acquérant Nuvia, Qualcomm n’acquiert pas une marque, ni une gamme de produits, ni véritablement des technologies. La somme importante mise sur la table est avant tout destinée à acquérir les compétences rares qui font la spécificité de la Startup. Elle a en effet été fondée par Gerard Williams III (l’ancien Chef Architecture CPU d’Apple), Manu Gulati (créateur des SoC de Google) et John Bruno (ancien d’Apple, de Google, d’AMD et d’ATI), Syrus Ziai (ancien de HP, de Qualcomm et de PsiQuantum), Jon Carvill (ancien d’Intel, AMD et ATI, ayant déjà fait un séjour chez Qualcomm) et Anthony Scarpino (passé par AMD, IBM et Apple).

Des « pointures » qui s’étaient fixé comme mission avec Nuvia de réinventer les processeurs silicium pour créer des plateformes informatiques redéfinissant la notion de performance au cœur des datacenters modernes.

En septembre dernier, Nuvia avait levé 240 millions de dollars en série B (après une première levée de fonds de 53 millions de dollars en 2019). L’aventure en solo de la startup aura été de courte durée. La voilà désormais intégrée dans le giron de Qualcomm qui va pouvoir se repositionner sur le marché des CPU pour serveurs et des SoCs à l’ère de la 5G.

« Un leadership en matière de performances des processeurs sera essentiel pour définir et réaliser la prochaine ère d’innovations informatiques explique Gerard Williams, CEO de NUVIA. Combiner NUVIA et Qualcomm permettra de réunir les meilleurs talents, technologies et ressources de l’industrie en matière d’ingénierie, afin de créer une nouvelle classe de plateformes informatiques à hautes performances qui redéfinira les limites de cette industrie ».