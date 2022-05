Après avoir dévoilé son nouveau CPU Graviton3 à Re:Invent 2021, AWS officialise les premières instances EC2 animées par ce processeur. Elles sont dédiées au calcul intensif.

Depuis plusieurs années déjà, AWS s’est lancé dans la conception de ses propres processeurs pour serveurs en technologie ARM. Le leader du cloud en est déjà à sa troisième génération de CPU. Introduit à l’occasion de la conférence AWS Re:Invent en novembre dernier, les Graviton3 sont désormais officiellement disponibles et accessibles sur le cloud d’Amazon.

AWS a en effet confirmé en début de semaine la disponibilité générale de ses nouvelles instances « C7g » sur EC2.

Ces instances – disponibles de 1 à 64 vCPU, sont présentées comme idéales pour toutes les tâches de calcul intensif. Elles se révèlent sensiblement moins onéreuses à l’usage que leurs équivalents x86 mais sont placées à un tarif légèrement supérieur aux instances en Graviton2 qui vont demeurer disponibles. D’autant que pour l’instant les Graviton3 restent limités aux seules instances « C » (Compute intensive) alors que les Graviton2 animent pour l’instant 12 types d’instances (M6g, M6gd, C6g, C6gd, C6gn, R6g, R6gd, T4g, X2gd, Im4gn, Is4gen, et G5g). Selon AWS, en 2021, ces instances Graviton2 ont su séduire « des dizaines de milliers » de clients grâce à leur rapport prix/performance 40% supérieur à ceux des instances x86.

Graviton3 est un processeur ARM de 55 milliards de transistors proposant 64 cœurs cadencés à 2,6 GHz avec une bande passante mémoire de 300 Go/sec (le processeur prend en charge les mémoires DDR5). Selon AWS, le Graviton3 est 25% plus performant que le Graviton2 et se montre 2 fois plus rapide dans les calculs en virgule flottante. Par ailleurs, le processeur consomme 60% d’énergie de moins que les autres instances de performance de calcul d’EC2.