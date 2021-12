Comme chaque année, l’évènement AWS Re:Invent qui s’est ouvert hier se révèle très riche en annonces, démontrant une nouvelle fois qu’en matière de services clouds il reste encore tout à inventer…

AWS Re:invent 2021 a ouvert ses portes à la fois physiques et virtuelles il y a quelques heures. Le fait que ce Re:invent 2021 soit de retour en mode présentiel est évidemment un petit évènement en soit, tant les grandes manifestations publiques ont été absentes du paysage ces deux dernières années. Le fait qu’il célèbre les 15 ans d’AWS est également un point singulier. Mais l’intérêt de cette conférence est évidemment ailleurs. Comme de tradition, elle est une opportunité pour Amazon d’annoncer une pluie de nouveaux services et de démontrer dans quelle direction compte évoluer le leader du cloud dans les mois et années à venir.

Voici quelques-unes des annonces phares qui nous ont marqués à l’occasion de cette première journée d’un évènement qui durera jusqu’au 3 décembre.

GRAVITON 3 et accélérateur IA

On le sait, Amazon développe aussi ses propres processeurs et accélérateurs. Ainsi, l’hyperscaler annonce la troisième génération de ses puces ARM « Graviton ». Le Graviton 3 se veut non seulement 25% plus rapide que son prédécesseur mais ses nouvelles instances IaaS « C7g » améliorent de 40% le rapport prix/performance. Graviton 3 améliore également par 2 ses calculs en virgule flottante, par 3 ses performances d’inférence ML, et par 2 sa vitesse de chiffrement des données. Cette disponibilité du Graviton 3 démontre une nouvelle fois l’intérêt des grands clouds pour les architectures ARM. On espère pouvoir rapidement dégoter plus d’informations techniques sur cette puce.

Mais Graviton n’est pas la seule gamme de chips désignés par AWS. Amazon avait annoncé l’an dernier travailler sur un accélérateur d’apprentissage pour le machine learning et l’IA. Dénommé Trainium, ce chip est désormais disponible sur le cloud AWS via de nouvelles instances « Trn1 » qui selon l’hyperscaler délivrent le meilleur rapport prix-performance pour toutes les applications d’entrainement Deep Learning notamment en matière de détection de fraudes, d’analyse d’images ou de traitement du langage naturel.

Amazon SageMaker Canvas

L’autre grande annonce de ce Re:Invent est un nouvel outil destiné à rendre encore plus simple et accessible le déjà très populaire environnement de ML d’AWS : SageMaker.

SageMaker Canvas est un nouvel environnement, entièrement visuel, pour réaliser du Machine Learning sans programmation (No-Code). Cet environnement permet à des analystes sans compétence dans le domaine de construire des modèles ML et de générer des prédictions sans écrire la moindre ligne de code.

SageMaker Canvas introduit ainsi un environnement « ML pour tous » dans la lignée de ce que Google cherche à proposer avec AutoML ou encore Microsoft avec Azure Automated ML Studio.

SageMaker Canvas peut directement prendre en charge des problèmes de classification, de régression numérique, de prédiction temporelle, de détection de fraude, d’optimisation d’inventaires, etc.

AWS Mainframe Modernization

Jusqu’ici, seuls IBM Cloud et Azure affichaient un intérêt pour la modernisation par le cloud des workloads Mainframes. AWS s’intéresse désormais au sujet. L’hyperscaler introduit de nouveaux services cloud dénommés « AWS Mainframe Modernization Services » destinés à aider les entreprises à migrer et exécuter à moindre coût dans le cloud les tâches de leurs mainframes. Le système permet d’analyser les codes COBOL et de déterminer s’il vaut mieux faire du refactoring ou du replatforming. Dans le second cas, le système peut automatiquement réécrire le code COBOL en Java !

AWS IoT TwinMaker

TwinMaker est un nouveau service cloud qui veut simplifier l’élaboration et l’utilisation de jumeaux numériques de systèmes industriels du monde réel. Il combine des connecteurs, des capteurs de collecte de données, des modèles 3D et tout ce qu’il faut d’autre pour bâtir des jumeaux numériques dynamiques et visualisés en 3D.

Le service vient concurrencer Azure Digital Twins et son projet Bonsai (qui modélise les relations et interactions entre les gens, les endroits, et les équipements).

RoboRunner IoT Platform

Toujours dans le domaine de l’IoT, AWS lance un nouveau service RoboRunner destiné à aider les entreprises à gérer leur flotte de robots et la multiplicité des programmes qui les accompagnent et les animent.

AWS IoT Fleetwise

L’IoT était décidément très en vogue sur ce Re:Invent. AWS IoT Fleetwise est un service de collecte en temps réel de données provenant de véhicules. Les applications vont de la gestion de la maintenance préventive de flottes de véhicules à l’aide à la conduite autonome. Le service est calibré pour ingérer d’immenses volumétries de données provenant de milliers voire de millions de véhicules et offrir des analyses en quasi temps-réel.

AWS Private 5G

Pour terminer, AWS a aussi introduit une nouvelle offre pour permettre aux entreprises d’implémenter un réseau mobile 5G privé en seulement quelques jours. AWS prend tout en charge : hardware, software, cartes SIM, etc. Tout est conçu pour être simple et immédiatement opérationnel. Originalité, le service n’est pas facturé au device mais à l’usage. Pour l’instant, le service est en Preview et n’est accessible qu’aux États-Unis.