Flexera vient de publier son « State of the Cloud Report 2022 ». La 11ème édition de ce rapport montre une notable progression d’Azure dans les entreprises qui passe devant AWS sur certains usages. Mais le rapport met aussi en lumière les nouveaux usages du cloud.

C’est sans doute la grande information surprise de cette onzième édition du rapport « State of the Cloud » de Flexera : en 2022, l’utilisation du cloud Azure a dépassé celle du cloud AWS !

Si les parts de marché restent en faveur du cloud d’Amazon, les entreprises déjà passées au cloud font néanmoins davantage usage du cloud Microsoft.

Ainsi le taux d’adoption d’Azure par les organisations (publiques comme privées) à l’échelon mondial progresse de 73% l’an dernier à 77% cette année, alors qu’AWS perd un point (passant de 77% à 76%) et Google progresse d’un point (passant de 47% à 48%).

Mais le plus inquiétant pour AWS, c’est la progression d’Azure dans les usages du cloud qu’ils soient légers, modérés ou intensifs.

« Les données de l’enquête de cette année indiquent qu’Azure semble soit combler l’écart sur – soit même avoir légèrement dépassé – AWS auprès de certaines entreprises utilisatrices du Cloud Public » expliquent les rapporteurs. « En tant que premier fournisseur de cloud hyperscale, AWS est utilisé plus fréquemment par les organisations qui utilisent le cloud depuis plus longtemps et qui sont de gros utilisateurs de cloud. Sur l’ensemble des répondants, 81 % des organisations qui utilisent beaucoup le cloud utilisent AWS, contre 80 % qui utilisent Azure. Mais parmi les organisations ayant une utilisation modérée du cloud, Azure a une légère avance et bénéficie d’une adoption plus élevée pour les organisations qui sont des utilisateurs légers. Google Cloud Platform demeure en troisième position, mais sa popularité est désormais significativement plus élevée (51 pour cent) au sein des organisations ayant une forte utilisation du cloud. »

Le multicloud booste Azure et GCP, moins Oracle et IBM

Autant d’informations qui démontrent que les entreprises sont aujourd’hui largement passées au multicloud, exploitant les qualités et services propres aux uns et aux autres notamment en matière de services Data, d’archivage, de serverless, d’automatisation, d’IA… Ainsi, selon l’enquête Flexera, 95% des entreprises utilisatrices de Cloud interrogées font reposer certains de leurs workloads Cloud sur Azure, 93% le font sur AWS et 80% le font sur Google Cloud.

Au passage, le rapport confirme une tendance internationale : les entreprises continuent d’investir de plus en plus lourdement sur les clouds publics. Même si les approches hybrides se généralisent, la part « cloud public » des modèles hybrides ne cesse de croître d’année en année et c’est accéléré avec la crise pandémique. Ainsi 50% des Workloads des organisations interrogées et 48% de leurs données sont désormais hébergés dans les clouds publics !

Tous les indicateurs sont donc au vert pour Azure qui bénéficie de la force de frappe d’un écosystème de partenaires Microsoft construit de longue date et bien implanté auprès des moyennes et grandes entreprises.

AWS conserve d’ailleurs sa première place auprès des TPE et PME. Ces dernières affirment exécuter 41% de leurs workloads essentiels sur AWS contre 31% pour Azure.

L’enquête Flexera révèle bien d’autres données sur les usages du Cloud, les freins à son adoption, et les profils de Workload. Deux autres informations ont retenu notre attention : l’usage intense des outils de gouvernance des grands clouds et un besoin urgent de gouvernance FinOps.

Un plébiscite pour les outils de gouvernance des hyperscalers

Les entreprises font un usage important des outils d’administration, de cybersécurité et de gouvernance prodigués par ces grands clouds. Ces outils sont même préférés à des solutions tierces pourtant souvent multicloud et parfois open source.

Un exemple parlant : les outils de configuration. L’adoption du Cloud s’accompagne souvent d’une adoption des approches DevOps et Infrastructure as Code. Et donc de l’adoption d’outils de gestion de configurations permettant de standardiser et automatiser les déploiements. Le rapport 2022 note une nette croissance dans l’adoption des outils de configuration des fournisseurs de Cloud Public tels que AWS CloudFormation et Azure Resource Manager au détriment d’outils jusqu’ici perçus comme incontournables tels que Terraform, Ansible, Chef, Puppet et Salt qui voient, tous, leur utilisation décroître dans l’édition 2022.

Pour les rapporteurs, « cela peut indiquer que la facilité et les fonctionnalités des outils spécifiques aux fournisseurs sont désormais plus attrayantes aux yeux des organisations, malgré notre monde multicloud. En comparaison, il peut être fastidieux de mettre en œuvre un outil tiers et de couvrir tous les services du fournisseur ».

De quoi largement encourager aujourd’hui les AWS, Azure et GCP à étendre l’aura de leurs propres outils à la concurrence. Une démarche largement adoptée aujourd’hui par Microsoft (avec sa console Azure Arc et sa solution Microsoft Defender for Cloud par exemple), mais que l’on retrouve aussi quoique beaucoup plus timidement chez Google (avec BigQuery Omni notamment et Anthos) et chez AWS (ECS Anywhere et EKS Anywhere).

L’urgence d’une gouvernance FinOps

Le chiffre est assez édifiant : les responsables interrogés estiment que 32% des dépenses réalisées dans le cloud sont purement et simplement du gaspillage. Un chiffre en augmentation de 30% par rapport à l’an dernier.

VMs inutilisées et non éteintes, données inutiles laissées en stockage coûteux, surallocations de ressources, mauvaises configurations…les causes de gaspillage sont nombreuses.

« Les coûts du cloud computing continuent d’augmenter et le gaspillage reste très élevé » constatent les rapporteurs. « C’est pourquoi de nombreux rôles, y compris dans les équipes IT/ Ops, les centres d’excellence du cloud et les équipes FinOps, cherchent aujourd’hui à limiter les coûts. »

Plusieurs solutions s’offrent aux entreprises pour mieux maîtriser les coûts du Cloud. AWS, Azure et Google proposent aujourd’hui différentes solutions de discount. Sur AWS, les entreprises utilisent essentiellement AWS Reserved Instances, AWS EDP (Discount Program), AWS Savings Plans et AWS Spot Instances pour réduire leurs factures cloud. Sur Azure, leur préférence va à des solutions comme AZURE EA Discount, Azure Reserved Instances, Azure Hybrid Benefit ou encore Azure Low-Priority VMs. Chez Google, la solution préférée repose sur les « Google Committed Use Discounts ». Ces solutions montrent que les hyperscalers ont pris conscience de ce phénomène de gaspillage et commencent à multiplier les programmes et solutions pour se démarquer.

Il sera intéressant de voir comment toutes ces données vont évoluer dans le temps alors que les contextes géopolitiques vont favoriser des approches plus souveraines, que les approches hybrides se démocratisent et que la tendance clairement multicloud va influer sur les parts respectives et les services des hyperscalers…

