Le cloud d’Amazon cède, lui aussi, aux sirènes marketing du Metaverse. AWS lance un serious game bizarroïde, plongeant les utilisateurs dans une ville virtuelle, pour mieux les former aux différents services cloud qu’il propose.

« Metaverse » (les métavers en Français) est sans conteste le « buzz word marketing » de cette année 2022. Pour ceux qui en douteraient, Amazon en apporte une nouvelle preuve en lançant une nouvelle expérience immersive de formation à son Cloud AWS.

« AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner » est un jeu de rôle en ligne destiné à ceux qui démarrent une carrière en informatique ou à ceux (développeurs, administrateurs, chefs de projets) qui font leur premier pas dans le cloud. AWS Cloud Quest enseigne les concepts fondamentaux de l’informatique dans le cloud en invitant l’utilisateur à se créer son avatar puis à parcourir une cité virtuelle dans laquelle il aura à shooter des drones volants et surtout résoudre des défis (grâce aux services cloud) pour collecter des pierres précieuses et avancer dans sa quête. Le joueur apprenti gagne des points en effectuant des simulations et en résolvant des énigmes grâce aux services AWS. L’objectif est bien d’apprendre en jouant et d’acquérir au travers du jeu une véritable expérience pratique d’AWS.

« AWS Cloud Quest s’éloigne intentionnellement des traditionnels contenus passifs. Nous voulons rendre réels les concepts abstraits de l’informatique cloud par le biais d’activités interactives et pratiques qui permettent immédiatement aux apprenants de passer de la théorie à la pratique » explique Kevin Kelly, directeur des programmes de formation professionnelle pour le Cloud chez AWS. « Tout au long de leur aventure, les apprentis joueurs comprennent ce qu’est le cloud en explorant les principaux services et catégories AWS (par exemple, les services de calcul, de stockage, de base de données et de sécurité) et en construisant des solutions cloud basiques. Ce jeu constitue aussi un moyen intéressant et ludique de se préparer à l’examen AWS Certified Cloud Practitioner ».

L’initiative est originale et se démarque des approches traditionnelles notamment pratiquées par les clouds concurrents. C’est une manière originale pour AWS de se démarquer, d’initier par le jeu une nouvelle population à AWS et de surfer sur le buzz marketing actuel des métavers. De quoi sans aucun doute inspiré à l’avenir la concurrence car l’idée est plutôt séduisante.

Signalons qu’AWS a également lancé cette semaine de nouveaux contenus ultra-accessibles pour son site de formation « AWS Educate ». Ces contenus de découverte du cloud ont été entièrement repensés et comprennent de nouveaux cours plus interactifs et des laboratoires de mise en pratique (Hands On Lab) accessibles dès l’âge de 13 ans !

AWS Educate est conçu pour des personnes motivées qui ne travaillent pas encore dans le cloud mais apprendre par elles-mêmes en autoformation.

« Ces deux nouvelles offres aident les individus à accroître leurs compétences et leur employabilité. Nous continuons à innover dans la manière dont les apprenants peuvent développer leurs connaissances et leurs compétences pratiques en matière de cloud, en les rencontrant là où ils sont et en mettant la connaissance à la portée de tous en rendant ces programmes gratuits » ajoute explique Kevin Kelly.

Ces deux initiatives (AWS Cloud Quest et AWS Educate for All) s’inscrivent dans un programme plus vaste d’investissements d’AWS afin de former, d’ici 2025, 29 millions de personnes aux technologies Cloud.