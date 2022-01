Ce nouveau partenariat doit conduire à la création de nouveaux chipsets spécialement conçus pour les lunettes de réalité augmentée et de réalité mixte.

Il y a fort à parier que le Metaverse (ou en bon français les métavers) soit l’un des Buzz Words « Bull Shit » marketing de 2022. Résurgence d’un concept qui a fait pshiiit (le fameux Second Life), placé comme l’une des tendances clés de 2022 depuis que Facebook s’est renommé Meta (comme pour mieux masquer ses difficultés à demeurer un service pertinent sur la durée), le Metaverse prétend remplacer à terme Internet en présentant tous les services sous forme d’espaces collectifs partagés dans lequel nos avatars échangent, interagissent et collaborent grâce au mixte de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée.

Les acteurs du jeu vidéo et de la réalité mixte croient à fond au concept. Et les analystes leur emboitent le pas oubliant un peu vite que les casques de réalité virtuelle actuels restent onéreux, peu pratiques, et bien souvent insupportables au-delà de quelques minutes d’utilisation. Ce n’est pas avec les technologies actuelles que l’on s’immergera des heures durant dans les mondes virtuels des métavers. Et les technologies progressent finalement très lentement dans ce domaine, tout comme le marché de la VR.

Outre Facebook, Microsoft est l’un de ces autres acteurs dont le marketing s’approprie très régulièrement le terme « Metaverse » depuis quelques mois. Entre les Hololens, l’univers du jeu Xbox, la plateforme Microsoft Mesh et l’univers collaboratif de Teams, l’éditeur voit dans les métavers de nouvelles opportunités et ne veut pas rater le coche, si coche il y a.

On le sait, ces dernières années, la firme dirigée par Satya Nadella s’est rapprochée de Qualcomm notamment pour tenter d’imposer Windows sur ARM. Les transformations de Windows pour optimiser le fonctionnement du système sur les architectures « big.LITTLE » (et donc aussi pour les Alder Lake d’Intel) doivent beaucoup à ce partenariat. Par ailleurs, les Hololens 2 sont animées par un chip Snapdragon. Et c’est aussi Qualcomm qui fabrique les processeurs Microsoft SQ1 et SQ2 de la Surface Pro X.

À l’occasion du CES, Qualcomm et Microsoft ont annoncé un nouveau partenariat pour développer de nouveaux chipsets spécialement pensés pour la réalité augmentée, la plateforme Microsoft Mesh et la plateforme Snapdragon Spaces XR. « Cette collaboration témoigne de l’expertise éprouvée de Qualcomm Technologies en matière d’informatique spatiale et de notre volonté de créer des expériences transformatrices pour la prochaine génération de lunettes de Réalité Augmentée , alors que nous nous dirigeons vers le Metaverse » explique Qualcomm dans son communiqué.

L’idée est de concevoir une nouvelle génération de processeurs embarqués à très faible consommation énergétique mais embarquant des sécurités renforçant la confidentialité, un potentiel accru en matière d’affichage 3D, et une flopée de capteurs (et autres technologies de spatialisation). À suivre…