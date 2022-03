Acteur phare de la réalité virtuelle, le constructeur HTC Vive surfe sur la tendance Metaverse et lance, à l’occasion du MWC 2022, Viverse, son propre métavers multiplateforme aux applications plutôt professionnelles.

VIVE n’est pas venu sur le Mobile World Congress pour annoncer de nouveaux casques de réalité virtuelle. Après tout le constructeur a déjà renouvelé ses gammes récemment en lançant le Vive Pro 2 digne successeur du Vive Pro (un casque VR qui exploite la puissance du PC pour offrir des expériences immersives en 5K) ainsi que le Vive Focus 3 (un casque VR autonome, destiné aux professionnels avec son suivi précis des mains et des doigts et son processeur Qualcomm Snapdragon XR2). Rappelons que HTC Vive propose également les Vive Flow, des lunettes VR qui se connectent en WiFi aux smartphones Android et en exploitent la puissance pour animer les univers 3D.

Non, le constructeur était plutôt là pour démontrer les expériences immersives rendues possibles par ses nouveaux casques. Et bien évidemment, les métavers – ou Metaverse – étaient au cœur des débats.

HTC Vive lance ainsi Viverse, un métavers ouvert et cross plateformes. « VIVERSE est là pour connecter des personnes de tous horizons à un monde virtuel ouvert et accessible. Grâce à cette nouvelle forme de vie, chacun peut explorer, travailler et jouer dans un environnement sûr ; chaque expérience est unique et vos transactions et données sont sécurisées » explique le constructeur.

Viverse est un univers où vous pourrez vivre des expériences immersives variées mais aussi une passerelle vers d’autres métavers. Les utilisateurs peuvent se plonger dans ce métavers depuis un smartphone, une tablette, un PC et bien évidemment depuis ses casques et lunettes VR à commencer par les HTC Vive Flow.

Parmi les expériences déjà disponibles, on retiendra Beatday (première plateforme musicale holographique), Engage (plateforme de communication virtuelle pour des événements en direct, des formations, ou des réunions de collaborateurs), et Vive Sync (la solution professionnelle de réunion et collaboration en VR).

Bien évidemment l’univers des NFTs n’est pas bien loin. Avec WalletConnect, il est possible de stocker et gérer des NFT et des actifs numériques. Et Vive se lance dans l’aventure avec Vive Bytes, une marketplace NFT conçue pour la réalité virtuelle.