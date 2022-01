Nul doute que l’année 2022 nous réservera bien des surprises en matière d’innovations technologiques. Mais alors que s’ouvre cette nouvelle année, certaines tendances fortes nées durant l’année 2021 devraient encore se renforcer en 2022 et marquer le paysage technologique des mois à venir. Découvrez-les…

En attendant l’ouverture du CES 2022 de Las Vegas – marqué par l’absence de grands acteurs de la Tech comme Facebook, Microsoft, Google, Amazon, Intel, MSI et AMD – qui devrait mettre en exergue les technologies sur lesquelles se focalisent les constructeurs d’équipements pour le grand public, certaines technologies naissantes en 2021 devraient attirer l’attention de nombre d’entreprises et de clients dans les mois à venir.

Voici quelques-unes des grandes tendances technologiques à suivre en 2022…

Les NFTs

Selon Deloitte, la Blockchain a passé la phase de « désillusion » de la Hype Cycle et peut enfin s’imposer dans des cas d’usage bien déterminés dans les entreprises. De quoi changer le Business de nombre d’entre elles. Et la dans cette mouvance, une technologie qui repose sur ce concept émerge : Les NFTs. Les « jetons non fongibles » constituent une nouvelle opportunité Business pour les artistes, les créateurs de jeux vidéos et pour bien des entreprises qui cherchent de nouveaux modèles à leurs contenus (et autres assets) numériques. Gartner prévoit que d’ici 2026, ces NFTs propulseront au moins une entreprise dans le TOP 10 des marques les plus valorisées.

Le Metaverse

On a beaucoup parlé de lui depuis que la maison mère de Facebook s’est renommée « Meta » pour mieux focaliser ses efforts autour de ce concept. Le Metaverse est une vision qui redéfinit nos interactions avec la technologie grâce aux technologies comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle. On ne surfera plus sur Internet et ses sites Web. On s’immergera dans le Metaverse et ses services en réalité virtuelle.

Microsoft en a fait une priorité pour Teams et devrait inaugurer des Hololens 3 cette année, Facebook/Meta y voit une priorité pour tout son business, et Apple pourrait bien lancer en 2022 ses fameuses lunettes AR/VR attendues depuis tant d’années…

L’IA Comportementale

On parle beaucoup d’IA et de sa capacité à comprendre, analyser et reproduire la voix et la vision humaines. Mais la prochaine étape consiste à utiliser l’IA pour comprendre, analyser, reproduire et surtout influer sur les sentiments et les comportements humains.

En 2022 un nouveau mot devrait être de plus en plus présent dans le jargon informatique des entreprises : le Neuromining. Le concept regroupe des technologies ML/IA pour analyser et comprendre les comportements humains… avec comme objectif ultime de les influencer…

L’Hybrid Work Tech

Déjà très présentes en 2021, les technologies du travail hybride vont encore se multiplier en 2022. Avec notamment toujours plus d’IA dans les caméras embarquées des PC et les outils de captation de la voix et des personnes dans les salles de réunion.

Objectif, faire totalement disparaître les frontières qui rendent l’expérience présentielle différente de l’expérience en ligne à distance. Fondre les deux pour offrir le même potentiel d’interactivité virtuelle (sondage, commentaires, échanges de documents…) du « en ligne » à ceux en présentiel et la même présence humaine à ceux en virtuel.

Le Web3

Certes c’est un concept assez fumeux. Mais cela n’a jamais freiné les services marketing. Vu comment le terme s’est multiplié dans les articles ces dernières semaines, il est fort probable de voir le terme WEB3 se multiplier un peu partout pour qualifier de nouveaux services, produits et technologies.

Sur le papier, le WEB3 surfe sur la Blockchain, les cryptomonnaies, les NFTs et le Metaverse. Le Web3 réimagine le Web par une très forte décentralisation des services et un plus grand respect de la vie privée (voir de l’anonymat).

Les GPU d’Intel

L’année 2021 a été terriblement marquée par la pénurie de composants. C’est particulièrement vrai sur le marché des cartes graphiques où il est presque impossible de trouver les dernières cartes NVidia et AMD sans acheter un PC neuf tout équipé. La pénurie va se poursuivre en 2022 et Intel y voit une opportunité pour venir concurrencer sur ce marché, chasse gardée de NVidia et AMD.

Intel lance une nouvelle marque « ARC » et ses premières cartes graphiques à même de concurrencer les NVidia RTX 3050/3060 et 3070 ou encore les AMD RX 6600/6700 et 6800 XT.

Une offensive forte d’Intel sur un marché qui ne lui a pas réussi jusqu’ici mais qui pourrait contribuer à rendre moins pénible l’acquisition de cartes graphiques pour les PC de bureau.

L’Apple M2

Avec son processeur M1 (et ses dérivés M1 Pro et M1 Max), Apple n’a pas seulement réinventé l’univers Mac. Le constructeur a aussi administré une véritable gifle technologique à Intel, AMD et Qualcomm. Alors que ces derniers vont réagir, Apple va devoir démontrer en 2022 sa capacité à poursuivre ses innovations et à maintenir son avance en matière de rapport performances/consommation/prix. En toute logique, le constructeur devrait introduire la seconde génération de processeurs « Apple Silicon » pour ordinateurs dans le courant de l’année.

La technologie « Hybrid Core »

Mêler des cœurs performances et des cœurs économes en énergie dans un même processeur se pratique depuis très longtemps dans l’univers ARM avec l’architecture « BIG.Little ».

Désormais cette conception hybride se répand à l’univers x86. C’est même la grande nouveauté de la génération 12 « Alder Lake » des nouveaux Core i d’Intel. Des Core « Gen 12 » déjà dévoilés pour les ordinateurs de bureau en fin d’année 2021 et dont on devrait découvrir les déclinaisons mobiles lors du CES 2022. Les « Core i 12th Gen » seront les grandes vedettes des PC ultra-nomades en 2022. Les performances s’annoncent excellentes notamment pour le modèle d’entrée de gamme « Core i3 » qui promet des machines très accessibles avec des performances qui ne seront plus poussives sous Windows 11. On sait qu’AMD compte aussi sur les hybrid cores à l’avenir pour tenir la dragée haute à Intel. Reste à voir si une telle conception a été retenue pour les futurs Zen 4. À suivre de près…