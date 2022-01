Au CES de Las Vegas, NVidia a complété sa gamme de processeurs graphiques mais s’est aussi positionné sur l’écosystème du Metaverse qui outre de puissants GPU aura aussi besoin de créateurs d’univers virtuels…

Chez NVidia, le temps suspend son vol… Cela fait désormais plus d’un an que la volonté de l’entreprise d’acquérir ARM a été officialisée. Mais l’opération est sans cesse retardée et complexifiée par les institutions réglementaires notamment anglaises qui voient d’un assez mauvais œil cette acquisition. Ce qui n’a pas empêché l’action NVidia de croître de 130% en 2021 et ce malgré la pénurie de composants qui a considérablement freiné la disponibilité des dernières générations de cartes graphiques.

Quoiqu’il en soit, NVidia a profité du CES 2022 pour étendre sa gamme « RTX 3000 » à la fois vers le haut et vers le bas. Vers le haut de gamme, le fabricant de cartes graphiques a lancé sa « RTX 3090 Ti » qui embarque 24 Go de mémoire G6X avec une bande passante de 21 Gbps. La carte affiche des performances assez affolantes : 40 Shader-Teraflops, 78 RT-Teraflops et 320 Tensor-Teraflops ce qui en fait un redoutable accélérateur aussi bien pour le jeu, l’image de synthèse que l’IA.

Vers le bas de gamme, NVisia a annoncé son GPU « RTX 3050 ». Destiné à remplacer son bas de gamme désormais vieillissant (la GTX 1050), la RTX 3050 peut animer des jeux comme Doom Eternal en 60 images par seconde (en Full HD avec DLSS et ray-tracing activés). Associée à 8 Go de mémoire vidéo, cette carte RTX 3050 affiche des performances bien supérieures à son ancêtre grâce à ses 2560 coeurs : 9 Shader-Teraflops et 18 RT-Teraflops. Les performances sur TensorFlow n’ont pas été divulguées mais la carte embarque bien des cœurs « Tensor Core » de troisième génération.

Par ailleurs, NVidia a officiellement lancé les versions mobiles des RTX 3070 Ti et RTX 3080 Ti. Selon NVidia, les premiers ordinateurs équipés de ces GPU se montrent en moyenne 7 fois plus rapides pour le rendu 3D que le dernier MacBook Pro 16.

Mais la principale annonce de NVidia n’est pas à chercher du côté du matériel. Elle concerne sa plateforme de création de mondes virtuels 3D, de collaboration et de simulation.

Jusqu’ici en Bêta, cette plateforme est désormais officiellement disponible en version finale et s’adresse d’abord aux grands studios de création graphique et aux entreprises. L’intégralité de la suite coûte près de 9.000 dollars aux entreprises. Mais, à l’occasion du CES, NVidia a officialisé une version gratuite destinée aux créateurs individuels (équipés de cartes NVidia RTX).

Omniverse combine des outils de création graphique 3D, de l’intelligence artificielle (IA), des outils de simulation et une plateforme collaborative évolutive pour aider les concepteurs et les créateurs à créer des objets et des scènes en 3D à partir de leur ordinateur portable ou de leur poste de travail.

Omniverse est capable de connecter des mondes provenant de différents outils de création 3D en une scène virtuelle partagée.

Plateforme ouverte et extensible spécialement conçue pour la collaboration virtuelle et les simulations en temps réel à haute précision physique, elle s’adresse aussi bien aux graphistes, aux animateurs, aux modélisateurs, aux chercheurs, aux ingénieurs et aux développeurs

Par ailleurs, NVidia a annoncé plusieurs nouveautés autour de cette plateforme logicielle. La plus importante se nomme « Omniverse Nucleus Cloud ». Elle permet le partage simple, en un seul clic, de grandes scènes 3D Omniverse, où que vous soyez dans le monde. NVidia a également annoncé l’intégration d’Omniverse aux principales places de marché 3D pour permettre aux créateurs de construire leurs univers 3D plus rapidement l’aide d’éléments préfabriqués et commercialisés par des marketplaces comme TurboSquid, CGTrader, Sketchfab, Daz3D, ActorCore, etc.

Alors que le Metaverse s’annonce comme l’un des « Buzz Words » de l’année 2022, NVidia veut faire d’Omniverse la principale plateforme d’élaboration des mondes virtuels dont le Metaverse sera fait…