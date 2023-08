Google reprend les devants sur Microsoft et rend disponible à tous son IA générative « DUET AI » au cœur de sa suite collaborative Google Workspace… En réalité à presque tous et pas gratuitement !

À l’occasion de sa grande conférence annuelle dédiée au Cloud, Google Next 2023, l’éditeur a officialisé la disponibilité générale de Duet AI for Google Workspace, son IA générative au cœur de Gmail et de la suite Google Workspace.

Duet AI est la réponse de Google au Microsoft 365 Copilot. Mais si l’IA générative de Microsoft dédiée à la suite collaborative est toujours en bêta fermée, celle de Google fait officiellement ses débuts au grand jour.

Pensée comme un assistant du quotidien dopé à l’AI, l’intelligence générative Duet AI est en réalité un ensemble de fonctionnalités IA placées au cœur de la suite collaborative. À tout moment, elle peut être appelée pour générer du contenu, réaliser des résumés, proposer des traductions, convertir des notes de réunion en plan d’action, générer des images ou des fonds de diapositive, automatiser certaines tâches.

Duet AI propose donc de vous assister au quotidien que vous soyez en train de répondre à un email sous Gmail, d’écrire un rapport sous Docs, de préparer une présentation sous Slides ou d’analyser des données avec Sheets.

Et ce n’est qu’un début. À l’occasion de Google Next 2023, Google a également officialisé l’arrivée de son IA « Duet AI » dans Meet et dans Chat.

Duet AI for Google Meet peut prendre automatiquement des notes pendant les appels vidéos, envoyer un résumé de la réunion à la fin de celle-ci mais aussi traduire automatiquement les sous-titres en 18 langues. Et ce n’est pas tout, Duet AI influe également sur la qualité des communications avec des fonctionnalités comme Studio Look, Studio Lighting ou Studio Sound.

Duet AI for Google Chat permet de discuter directement avec l’IA au cœur des conversations et lui poser des questions autour des contenus de l’entreprise, lui demander de gérer le résumé des documents partagés ou encore de résumer les conversations passées.

L’IA a un coût… et donc un prix

Reste que pour accéder à l’IA générative il va falloir payer ! Google annonce que pour les entreprises moyennes et grandes, l’accès à l’IA sera facturé 30 dollars par utilisateur et par mois. Ce prix est aligné sur celui annoncé cet été par Microsoft pour son Microsoft 365 Copilot à l’occasion de la conférence Microsoft Inspire 2023.

Google annonce que les entreprises pourront d’abord bénéficier d’une période d’essai gratuite avant d’adopter l’abonnement Duet AI. D’ailleurs, l’accès à Duet AI démarre par une demande d’accès à la version d’évaluation. Cette « disponibilité générale » n’a donc pas l’air d’être si générale que ça et la demande d’accès à l’évaluation ressemble finalement à une forme de filtrage pour un déploiement progressif.

Google n’a pas encore annoncé de tarification Duet AI pour les petites entreprises et autres utilisateurs individuels, ce qui laisse supposer que dans un premier temps seules les entreprises d’une certaine taille seront à même d’y accéder.

Reste que Google, parti en retard sur la course à l’IA générative et pris par surprise par le succès inattendu de ChatGPT, démontre une nouvelle fois sa capacité à exécuter rapidement et devance ainsi Microsoft dans la généralisation de son IA intégrée à la plateforme collaborative.

À lire également :