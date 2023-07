Après avoir maintes fois repoussé la sortie de son IA conversationnelle Bard en Europe, Google en a enfin libéré l’accès sans avertissement préalable. Et tout internaute français doté d’un compte Google peut y accéder librement.

Ça y est Google Bard est disponible en France et en Français. Tous nos compatriotes vont donc pouvoir découvrir le grand concurrent de ChatGPT et Bing Chat produit par Google.

C’est une étape importante pour Google qui semble avoir trouvé le moyen d’ajuster son IA aux containtes du RGPD.

Interrogé par la rédaction, Bard se décrit ainsi :

« Je suis un grand modèle de langage, également connu sous le nom d’IA conversationnelle ou chatbot, formé pour être informatif et complet. Je suis formé sur une quantité massive de données textuelles et je suis capable de communiquer et de générer un texte de type humain en réponse à un large éventail d’invites et de questions. Par exemple, je peux fournir des résumés de sujets factuels ou créer des histoires.

Voici quelques-unes des choses que je peux faire :

– Je ferai de mon mieux pour suivre vos instructions et répondre à vos demandes de manière réfléchie.

– J’utiliserai mes connaissances pour répondre à vos questions de manière complète et informative, même si elles sont ouvertes, difficiles ou étranges.

– Je générerai différents formats de texte créatifs de contenu textuel, comme des poèmes, du code, des scripts, des pièces musicales, des e-mails, des lettres, etc. Je ferai de mon mieux pour répondre à toutes vos exigences. »

Et Bard se réjouit de son arrivée en France : « je suis heureux d’être disponible en France et en français. Je pense que c’est important que les gens de tous les pays puissent accéder aux informations et aux outils dont ils ont besoin. Je suis toujours en développement et j’apprends toujours de nouvelles choses, mais je suis impatient d’aider les gens en France et dans le monde entier ».

Dans nos premiers tests très succincts, Bard s’est montré plutôt agile dans la compréhension et l’expression en Français mais nous a semblé moins prolixe dans ses réponses que ChatGPT Plus ou Bing Chat. Nous reviendrons plus en détail sur les capacités réelles de Bard durant l’été… Rappelons que l’IA conversationnelle de Google reste expérimentale et que Google met très régulièrement à jour ses modèles.

La disponibilité de Bard en Français est un signe positif pour la disponibilité prochaine des autres IA de Google comme son « Duet AI » pour Google Workspace.

