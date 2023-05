En développement intensif, les IA génératives des deux géants de la Tech, Bing Chat et Bard, progressent de semaine en semaine. Voici un point sur les nouveautés apparues cette semaine.

Chaque semaine apporte son lot de nouvelles fonctionnalités sur les IA conversationnelles du moment. Du côté de Microsoft, comme du côté de Google, les développeurs sont en mode développement intensif. Les idées fusent de toutes parts et chacun essaye d’imposer sa technologie chaque jour un peu plus dans notre quotidien, celui des individus comme celui des entreprises.

Bing acquiert la mémoire et s’améliore sur mobile

Microsoft a pris de l’avance en lançant Bing Chat en février et en officialisant une disponibilité pour tous début mai. Et pour ne pas perdre cette avance, l’éditeur fait constamment évoluer son IA aussi bien sur PC que sur mobiles.

Microsoft a finalisé le déploiement de ses réponses enrichies d’images et vidéos, une fonctionnalité annoncée en début de mois. Par ailleurs, Bing Chat sait désormais réserver des restaurants grâce à une intégration avec OpenTable.

Également annoncée récemment, l’historisation des conversations est désormais en cours de déploiement. Certains utilisateurs voient déjà apparaître dans la fenêtre de Chat, à droite, une nouvelle icône « horloge » apparaît. Elle donne accès à l’historique des discussions. Si elle n’apparaît pas c’est que la fonction est encore en cours de déploiement sur le pays. Chaque fois que vous utilisez Bing Chat, le fil de discussion est désormais automatiquement sauvegardé et placé dans la colonne Activité récente. Il est également horodaté et daté pour vous aider à retrouver vos chats. Vous pouvez modifier, renommer ou supprimer vos chats sauvegardés à tout moment. Les chats sont sauvegardés pendant 90 jours, sauf si vous les enregistrez pour une durée de stockage plus longue.

Cette historisation permet à Microsoft d’introduire une nouvelle fonctionnalité bien pratique : il est désormais possible d’entamer une conversation avec l’IA sur le PC puis la poursuivre sur mobile (et inversement) ! Très pratique pour élaborer un menu ou une recette avec Bing sur son PC puis réinterroger l’IA sur son mobile dans le magasin en découvrant qu’un composant essentiel à l’une des recettes n’est plus disponible.

Autre nouveauté « mobile », il est désormais possible d’ouvrir un chat contextuel depuis Microsoft Edge sur iOS et sur Android. C’est un peu l’équivalent mobile de la Bing Side Bar de Microsoft Edge sous Windows. Cela permet de discuter avec l’IA tout en conservant ouverte la page Web que l’on consultait. Il suffit de cliquer sur la nouvelle icône Bing proposée par la barre d’actions du navigateur mobile.

Autre nouveauté, toujours sur Edge Mobile, en sélectionnant du texte Bing peut instantanément vous l’expliquer ou vous le résumer.

Encore une autre nouveauté mobile : les utilisateurs iOS et Android vont dans les prochains jours pouvoir épingler un Widget Bing Chat directement sur leur écran d’accueil pour interroger plus aisément l’IA soit en tapant la question soit en la posant vocalement !

Dernière nouveauté mobile, le clavier SwiftKey s’enrichit d’une nouvelle icône pour composer des messages en précisant le ton et la longueur. C’est l’adaptation mobile de la fonctionnalité « Rédiger » de la side bar d’Edge sous Windows.

Enfin, les utilisateurs Skype peuvent ajouter l’IA Bing à leurs groupes de discussion : il suffit d’ajouter @Bing.

Bard maîtrise les résumés et cite ses sources

Bard a été l’une des grandes vedettes de la dernière conférence Google I/O 2023. Google a annoncé ouvrir l’accès à son IA jusqu’ici en bêta limitée à plus de 180 pays mais pas aux pays de l’Union européenne, la version préliminaire ayant besoin de récolter beaucoup d’informations pour progresser et n’est donc pas encore compatible RGPD.

En attendant de pouvoir prochainement offrir Bard en français et aux français, Google améliore d’autres éléments de son IA.

La dernière mise à jour, introduite cette semaine, se révèle beaucoup plus douée pour résumer des informations et des textes. Elle intègre de nouvelles avancées en la matière imaginées par Google Research.

Autre nouveauté, inspirée de Bing, Bard peut maintenant vous aider à identifier à quelles sources d’informations correspondent telles ou telles parties de ses réponses. Cela permet de vérifier la véracité de l’information donnée et de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une hallucination de l’IA.

Il n’y a plus qu’à espérer que Google va désormais accélérer le tempo pour apprendre le français à Bard et à le rendre RGPD compatible.

A la semaine prochaine pour de nouvelles avancées sur Bing Chat et Bard…

