Ça y est… Les premiers plugins ChatGPT sont disponibles et font entrer l’intelligence conversationnelle dans une toute autre dimension. Elle ne se contente plus de parler, elle explore, elle agit et elle pilote d’autres IA.

Annoncé il y a quelques semaines, la fonctionnalité « Plugins » qui permet à ChatGPT d’acquérir de nouvelles capacités est désormais disponible en Bêta. Pour y accéder, il faut impérativement disposer d’un abonnement payant « ChatGPT Plus » et sélectionner le moteur « GPT-4 ».

Parce qu’elle n’est encore qu’expérimentale, la fonctionnalité n’est pas activée par défaut. Il faut la valider manuellement.

Pour cela, la fenêtre de paramètrage « Settings » de ChatGPT Plus s’est enrichie d’un nouvel onglet dénommé « Beta Features » (fonctionnalités en Bêta). Il propose deux paramètres :

– Le premier « Web browsing » permet à ChatGPT d’accéder à Internet quand il en a besoin pour actualiser ses connaissances et proposer des réponses enrichies des dernières actualités. Rappelons que par défaut, ChatGPT ne connaît rien de notre univers depuis la fin 2021 date de ses bases de connaissance. Avec cette option, il peut naviguer sur Internet pour connaître les informations postérieures à cette date et fournir donc des réponses plus riches.

– Le second « Plugins » permet d’activer l’accès aux extensions et donc d’enrichir les capacités de ChatGPT pour lui permettre de communiquer avec des services Web, d’acquérir de nouveaux savoir et de nouvelles aptitudes, d’agir pour automatiser des actions complexes comme commander des billets ou planifier un séjour à l’étranger avec les réservations qui s’imposent.

Un Store pour l’IA ChatGPT

Même lorsque l’option Plugins est activée, ChatGPT n’acquiert par défaut aucune aptitude nouvelle. Il faut d’abord choisir les Plugins qu’on l’autorise à exploiter au travers du « Plugin Store » que vient d’ouvrir OpenAI. Tout le monde ne peut pas encore créer de plugin. Seuls des éditeurs réputés sélectionnés par OpenAI ont accès à ce store. C’est pour OpenAI un moyen de contrôler l’évolution de son IA et de garantir un minimum de sécurité. Car en permettant désormais à ChatGPT d’agir et non plus simplement de parler, OpenAI ouvre la boîte de Pandore. Il existe des risques réels et théoriques d’autant qu’aucune législation européenne ou internationale n’a encore été promulguée pour cadrer l’utilisation de l’IA.

85 plugins sont d’ores et déjà disponibles dans le Store. Ils donnent un bon aperçu des aptitudes que l’on peut ainsi apporter via ce mécanisme à ChatGPT.

Ainsi, les plugins permettent à ChatGPT Plus :

– de calculer et réaliser des raisonnements mathématiques (Wolfram),

– de piloter des workflows automatisés (Zapier)

– d’interagir avec d’autres services Web et d’autres IA comme des services de réservation de restaurants (OpenTable), de réservation d’hôtels (Trip) et vols (Kayak), de voyages (Expedia),

– de vous conseiller des visites et explorations (GetYourGuide)

– de vous accompagner au quotidien en vous envoyant des messages (Glowing), vous suggérer des activités (OwlJourney), vous tenir aux courants des scores de vos compétitions ou équipes favorites (Keyplays Live Score), vous trouver des formations (edX), vous recommander des films et séries (Likewise), des podcasts (MixerBox OnePlayer), des lectures (Lexi Shopper), des musiques Spotify (PaylistAI)

– de vous aider à trouver un boulot en vous faisant un CV (Upskillr) ou en vous proposant des Jobs (Vivian Health, Ambition),

– de retoucher des photos (Polarr)

– de créer des diagrammes professionnels (Show Me) ou des images (CreatiCode Scratch),

– de comparer des offres (BuyWisely, Klarna Shopping)

– d’acquérir de nouveaux savoirs en lien avec l’actualité (World News), avec la Bourse (Polygon) ; avec les données publiques (Public), avec les bases scientifiques (ScholarAI) ou avec des sources de qualité (Metaphor)

– d’explorer les contenus des vidéos Youtube ou Dailymotion (VoxScript, Video Insights)

– de jouer avec vous aux échecs (Chess) et à d’autres jeux (Word Sneak, Crafty Clues)

– de vous aider dans la recherche d’une maison (Zillow, Manorhead)

– de vous aider à progresser en programmation ou en data science (Noteable)

– de lui poser des questions plus pertinentes et plus optimales (Prompt Perfect)

– d’être interrogé spécifiquement sur des fichiers (ChatWithPDF, AskYourPDF) ou des sites donnés (WebPilot, Link Reader)

– de connaître la méteo (Weather Report)

– de parler (Speak, Speechki)

– de faire les courses pour vous (Instacart)

– d’occuper vos enfants (ABCmouse)

– de créer des questionnaires (Yabble)

Et bien d’autres choses encore !

Comme vous le voyez, ce mécanisme de Plugins étend considérablement le champ d’usages de ChatGPT et rend l’IA un peu plus encore intelligente, utile et… effrayante !

Et ce n’est qu’un début!

