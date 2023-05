La conférence Google dédiée à l’écosystème Android, Google I/O, s’est tenue la semaine dernière. Sauf qu’il a finalement été très peu question d’Android, les IA occupant la quasi-totalité de la Keynote d’ouverture. Alors faut-t-il transformer Google I/O en Google I/A ?

Même les employés de Google s’en amusent… Certains affichent sur leur compte Twitter un Meme du « That ‘70s Show » où il faut boire un verre à chaque fois qu’un présentateur prononce le mot « IA » (ou « AI » en anglais), d’autres un personnage de cartoon affirmant avoir trouver la formule magique pour gonfler l’action Google « Regardez, chaque fois que je dis IA, l’action grimpe », d’autres enfin se sont amusés à mesurer le temps qu’il a fallu à Sundar Pichai (le CEO de Google) pour prononcer « IA » pour la première fois (en l’occurrence 17 secondes) durant son Keynote d’ouverture ou encore le nombre de fois où le mot « IA » a été prononcé en 2 heures de Keynote. Apparemment, le mot aurait été prononcé plus de 143 fois.

Et certains d’affirmer, avec humour, qu’il reste très raisonnable de n’avoir prononcé qu’une seule fois par minute un mot qui ne prend que 2 secondes à dire…

Il est vrai que cette conférence 2023 ressemblait à un « All-In » sur l’IA. Comme nous l’expliquions la semaine dernière, Google a passé beaucoup de temps à démontrer Bard mais aussi Duet AI, l’IA qui sera intégrée à Google Workspace, ou encore les IA qui envahiront les apps Android : Magic Editor, Help Me Write, Immersive View… Même Google Search bénéficiera d’ici la fin de l’année d’une toute nouvelle expérience « augmentée » à l’IA générative.

Quoi qu’il en soit, l’éditeur a plutôt réussi son pari et à se racheter une image. Après des démos décevantes en début d’année, il a affiché un tout autre visage durant ce Google I/O avec des démos mieux ficelées, de vraies perspectives et une farouche volonté à la fois de rappeler que l’IA est présente dans les produits Google depuis longtemps mais aussi que l’entreprise a le potentiel de rapidement faire son retard sur OpenAI et Microsoft.

L’action de Google a d’ailleurs immédiatement repris des couleurs après cette conférence. Reste maintenant à concrétiser les promesses, notamment en Europe. Rappelons en effet que l’IA Bard, destinée à concurrencer ChatGPT, est désormais accessible depuis 180 pays dans le monde sauf la France et les autres pays de la Communauté européenne. L’éditeur a été freiné par la nécessité d’être RGPD compatible et semble attendre d’en savoir plus sur les futures directives européennes du Artificial Intelligence Act.

