Mis sous pression par l’Union Européenne, l’Italie, l’Allemagne et la CNIL française, OpenAI précise son usage des données et met en place de nouvelles fonctionnalités et protections plus alignées sur le RGPD européen.

L’Italie avait tiré le signal d’alarme il y a plusieurs semaines en interdisant l’usage de ChatGPT dans le pays. En cause, l’utilisation des données échangées avec l’IA conversationnelle qui ne respectait ni l’esprit ni les termes du RGPD.

En effet, OpenAI était susceptible d’utiliser les échanges avec son IA pour en améliorer l’entraînement entraînant ainsi un violation des règles d’usage des données privées et d’éventuelles fuites d’informations confidentielles suite à un usage mal maîtrisé de l’IA par les utilisateurs. Les jours suivants, l’Allemagne, la France (à travers la CNIL) et la Commission Européenne lançaient de leur côté des enquêtes sur l’utilisation des données échangées avec ChatGPT par OpenAI.

Depuis l’Italie a réouvert l’accès à ChatGPT. Car OpenAI a introduit ces derniers jours deux améliorations importantes :

1/ Un mode confidentiel pour ChatGPT.

ChatGPT dispose désormais d’une option (dans les paramètres) permettant de désactiver l’historisation des sessions de discussion. Lorsque ce mode est activé, les données échangées avec ChatGPT sont automatiquement supprimées à la fin de l’échange et ne sont pas (et ne seront pas) utilisées pour enrichir l’entraînement des IA d’OpenAI.

2/ De nouvelles conditions d’utilisations

OpenAI a mis à jour ses conditions d’utilisation pour ne plus utiliser les données des clients de ses API GPT. Les API d’OpenAI sont de plus en plus utilisées par les entreprises pour enrichir leurs logiciels métiers et y intégrer de l’IA conversationnelle. Or, jusqu’ici, les données échangées avec ces API pouvaient être utilisées par OpenAI pour entraîner ses modèles et améliorer ses IA. Désormais, l’éditeur affirme avoir changé ses plans et confirme ne plus exploiter les informations échangées par le biais de ses API.

Rappelons qu’il y a peu, Samsung avait été amené à interdire l’usage de ChatGPT à ses employés après avoir découvert que certains avaient utiliser l’IA d’OpenAI pour analyser des données confidentielles et du code logiciel propriétaire.

