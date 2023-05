L’entreprise Merci Facteur vient de lancer un nouveau service boosté à l’IA générative : basé sur ChatGPT-4, il vous décharge de la rédaction de vos courriers, personnels et/ou administratifs, en générant le texte le mieux approprié à la situation.

Sur le site du CIDJ, association du ministère de la Jeunesse et des Sports dont la mission est d’informer les jeunes sur les métiers d’aujourd’hui et de demain, il est indiqué que « L’écrivain public est un professionnel de la communication écrite entre individus ou entre personnes et administrations ». « C’est un métier encore en déficit de notoriété », ajoute l’Association.

En réalité, l’écrivain public a connu ses heures de gloire, notamment au Moyen-Age, à une époque où la majorité des Français ne savaient pas lire ni écrire et qu’ils devaient faire appel à des « scribes » pour rédiger leurs courriers.

Avec ChatGPT, l’écrivain public fait un retour en Force ! C’est du moins la conviction de Merci facteur, société française fondée en 2004 qui imprime cartes, lettres et photos avant de les envoyer en recommandés. L’entreprise vient en effet d’intégrer ChatGPT-4 à ses solutions. Résultat, si vous manquez d’inspiration, il suffit de glisser quelques mots à l’IA générative pour lui donner un peu de contexte et elle se lance aussitôt dans la rédaction d’un courrier personnel (carte d’anniversaire, de mariage, de naissance et même de condoléances) ou administratif.

Selon Merci facteur, cette nouvelle fonctionnalité aurait déjà été utilisée plus de 500 000 fois depuis son lancement et plus de la moitié des courriers générés sur le site (60%) serait désormais confiée à l’IA !

Toujours d’après la société, cette nouvelle fonction permettrait de diviser par quatre en moyenne le temps de rédaction d’un courrier. Point important, cet « écrivain public » boosté à l’IA semble plutôt très pertinent : dans 80% des cas, le courrier généré est bon dès la première version.

Enfin, autre point fondamental, afin de préserver la confidentialité des données personnelles, ce service peut générer des « textes à trous », l’utilisateur étant ensuite invité à compléter son courrier avec les informations personnelles, sans interaction avec chatGPT. Une caractéristique particulièrement importante dans le cadre des courriers administratifs aux contenus souvent sensibles.

Reste à espérer que le niveau de créativité de ChatGPT-4 n’est pas le même pour une carte d’anniversaire et une réclamation aux impôts….

