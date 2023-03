ChatGPT est la Tech du moment. Microsoft décline désormais l’IA générative au cœur de sa suite bureautique collaborative Microsoft 365 (ex Office 365) pour vous permettre d’être plus efficace, plus collaboratif, et plus créatif.

Hier soir, Microsoft officialisait son IA « Microsoft 365 Copilot« , une sorte de ChatGPT combinant les capacités multimodales et conversationnelles de GPT-4 à la richesse du savoir informationnel de l’entreprise concentré dans Microsoft 365 Graph.

L’éditeur l’assure, avec l’IA au cœur de la suite bureautique rien ne sera comme avant. L’IA générative engendre une nouvelle façon de travailler où l’IA devient source d’inspiration et vous fait gagner beaucoup de temps.

« L’être humain est fait pour rêver, créer, innover. Chacun d’entre nous cherche à faire un travail qui lui donne un but – écrire un grand roman, faire une découverte, construire des communautés fortes, soigner les malades. Nous sommes tous animés par le désir de nous connecter au cœur de notre travail. Mais aujourd’hui, nous passons trop de temps accaparés par les tâches fastidieuses qui nous font perdre du temps, de la créativité et de l’énergie. Pour nous reconnecter à l’essence même de notre travail, nous n’avons pas seulement besoin d’une meilleure façon de faire les mêmes choses. Nous avons besoin d’une toute nouvelle façon de travailler. Aujourd’hui, nous mettons la puissance de l’IA de nouvelle génération au service du travail. Elle transforme vos mots en l’outil de productivité le plus puissant de la planète » explique Jared Spataro, le patron de la division Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot s’intègre au cœur de chacune des applications de la suite. En discutant avec l’IA vous pouvez lui demander de générer pour vous des contenus, de reformuler votre prose, de raccourcir ou résumer un texte, ou à l’inverse de le compléter et l’étayer. Elle est votre source d’inspiration et vous permet d’être plus créatif. Mais vous pouvez aussi lui demander de réaliser des choses pour vous comme prioriser vos emails, transformer vos notes en compte-rendu de réunion, ajouter des animations sur vos slides PowerPoint, etc. Dit autrement, l’IA vous aide à être plus productif notamment parce qu’elle vous procure la bonne information, au bon moment et au bon endroit.

Enfin, l’IA vous aide aussi à vous surpasser et à monter en compétence. L’IA ne se substitue pas à l’utilisateur, elle l’augmente. Vous ne savez pas utiliser les Tables Pivot sur Excel ou les animations sur PowerPoint, peu importe, l’IA peut vous aider et appliquer pour vous les fonctionnalités que vous ne maîtrisez pas. Il suffit de lui demander.

Une série de vidéos proposées par Microsoft permet de voir en action comment cette IA s’intègrera prochainement dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams…

Copilot dans Word

Copilot peut automatiquement générer pour vous un texte, un rapport, un descriptif produit, etc. en s’appuyant sur ses connaissances, d’autres documents que vous lui indiquez (des notes OneNote par exemple), ou les échanges que vous avez eu avec vos collègues et partenaires. Il peut ensuite mettre en forme votre document en s’inspirant des modèles et maquettes déjà utilisées dans l’entreprise. Copilot peut aussi résumer un document, rallonger un paragraphe, proposer de lui-même des améliorations, suggérer une reformulation, etc. A tout moment, l’utilisateur peut demander à l’IA de générer une suggestion alternative si la proposition ne lui plait pas, d’adopter un autre style (plus fun, formel ou humoristique) ou simplement s’inspirer de ce que l’IA propose.

Copilot dans Excel

Dans Excel, Copilot peut typiquement vous aider à comprendre les données, à en dénicher des tendances, à expliquer pour tel ou tel résultat est en progression ou en diminution. Il peut vous aider à imaginer des scénarios « Et Si? » ou encore établir des prévisions. Il peut mettre en graphique les données.

Copilot dans PowerPoint

Copilot est incroyablement utile dans PowerPoint. Tout d’abord, il peut transformer en un clic une idée en une présentation. Il peut aussi transformer un Word ou des notes OneNote en une présentation.

Votre diapositive est trop verbeuse? Copilot vous en imagine une version 100% graphique et visuelle!

Votre équipe a produit une magnifique présentation, mais c’est à vous d’aller au charbon et la présenter publiquement? Pas de souci, Copilot peut générer automatiquement des notes de présentation, ajouter des traits d’humour, et faire de vous un speaker hors pair.

Votre présentation est terriblement statique et créer des animations est trop chronophage? Laissez Copilot générer des animations sur toute la présentation en un clin d’oeil!

Copilot dans Outlook

Copilot va totalement transformer vos journées et durablement métamorphoser votre rapport aux emails! Il va vous faire gagner un temps monstrueux en priorisant automatiquement pour vous les emails! Adieu Spam, pubs, et autres emails sans intérêt ou qui ne vous étais pas directement destinés. Si un email est vraiment très long à lire (par exemple parce qu’il reprend une multitude d’échanges), Copilot peut aisément vous le résumer et mettre en exergue ce qu’on attend de vous. Copilot peut automatiquement générer une réponse à l’email en lui indiquant où se situe l’information de la réponse (un fichier Excel ou un rapport Word).

Copilot dans Teams

Bien sûr Copilot est également intégré à Teams. D’abord, il peut être interrogé par tous les participants au réunion pour comprendre un concept ou éclairer une conjecture.

Vous êtes en retard à une réunion en ligne? Au moment de la rejoindre, Copilot vous résume ce qui a été dit en votre absence.

Surtout, il peut vous aider à résumer des discussions, transformer des points discutés en tâches à réaliser, vous aider à réaliser ces tâches.

Encore un peu de patience…

Toutes ces démonstrations promettent beaucoup. Mais il va falloir attendre un peu avant d’en profiter. Pour l’instant, Microsoft 365 Copilot est en « preview privée » autrement dit uniquement accessible à quelques clients identifiés par Microsoft.

Pour Microsoft, ces IA génératives ont besoin d’être mises à l’épreuve dans la vraie vie pour progresser. Mais comme elles sont susceptibles d’affabuler, de se tromper et parfois de partir à la dérive, il est important de les contrôler et d’en ajuster le comportement avec de les mettre entre toutes les mains.

Dit autrement, Microsoft ne va pas lâcher Copilot d’un coup dans la nature. Son déploiement devrait prendre plusieurs mois et être très itératif.

L’éditeur confirme que « Microsoft 365 Copilot est déjà testé avec un petit groupe de clients afin d’obtenir le retour d’information critique nécessaire pour améliorer ces modèles au fur et à mesure qu’ils se développent« . Sa disponibilité ainsi que les impacts sur les licences et les tarifs seront « prochainement communiqués ».

En attendant, si vous voulez entrapercevoir le potentiel de ces technologies, vous pouvez désormais essayer Bing IA sans liste d’attente. Il faut toujours s’enregistrer mais les profils sont validés presque immédiatement!

