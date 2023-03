Comme attendu, Microsoft a tenu ce 16 mars sa conférence autour de la productivité réinventée par l’IA. L’éditeur a montré comment les IA génératives et IA conversationnelles vont s’intégrer dans Word, Excel, PowerPoint, Outlool et Teams. L’éditeur a aussi dévoilé Business Chat, un ChatGPT pour l’entreprise. Mais ces technologies ne sont pour l’instant accessibles qu’à un petit nombre de clients.

Sans réelle surprise, Microsoft a donc dévoilé aujourd’hui comment il allait intégrer l’IA conversationnelle et générative au cœur de sa suite bureautique. Dénommée « Microsoft 365 Copilot », cette IA se concrétise par un volet de discussion sur la droite de l’écran qui permet à la fois d’interagir avec l’IA et le document sur lequel on travaille.

On peut ainsi demander à l’IA de résumer un texte ou une discussion. Mais on peut aussi lui demander par exemple :

– de prioriser vos emails dans votre boîte aux lettres pour ne plus perdre du temps parmi les spams et emails inutiles,

– de résumer un email trop long à lire,

– de rédiger un email de réponse en adoptant un certain style (fun, formel, calme, etc.),

– de suggérer un plan d’attaque dans Notes ou Word,

– de pondre un premier jet d’un rapport sous Word ou d’une présentation sous PowerPoint,

– de réécrire un paragraphe d’un texte Word que vous trouvez peu clair ou réussi,

– de raccourcir un texte Word,

– de résumer un chat Teams que vous venez de rejoindre,

– d’ajouter des animations à une présentation PowerPoint,

– de générer automatiquement les « Speaker Notes » (les notes de présentation) d’après ce qu’elle sait de la présentation et de l’entreprise, en adoptant un style parlé,

– de transformer une slide un peu trop chargée en texte en une slide visuelle et animée,

– d’analyser des tendances sur un tableau Excel,

– de mettre en évidence pourquoi le chiffre des ventes est en baisse ce trimestre ou toute autre interrogation sur des données affichées dans Excel,

– de créer un tableau de bord sous Excel des indicateurs que vous voulez surveiller,

– etc.

De l’IA interactive, générative et conversationnelle dans Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Teams, Power…

Dit autrement, l’IA peut non seulement analyser et comprendre les documents sur lesquels vous travaillez mais elle peut aussi intervenir sur ces documents pour écrire, suggérer, résumer, ajouter des éléments ou des animations, mettre en image ou en tableau, etc.

Il suffit de lui demander en discutant avec elle en langage naturel. L’IA répond, exécute et peut même suggérer d’autres actions ou choses à faire pour améliorer le document. Et si sa réponse ou sa suggestion ne vous plait pas, vous pouvez lui demander de vous proposer des alternatives !

L’idée n’est pas de laisser l’IA faire le boulot à votre place, mais plutôt de vous éviter la panique de la page blanche, le manque d’inspiration, ou l’écriture de toujours la même chose. L’IA peut aussi compenser votre manque de connaissance des fonctions avancées de Word, Excel et PowerPoint en réalisant les actions à votre place.

Microsoft 365 Copilot peut même aller encore plus loin. Interfacée avec Power Automate elle peut vous aider à automatiser vos tâches les plus récurrentes et rébarbatives. Il suffit de lui expliquer ce qu’il y a à faire et elle génère automatiquement le script Power Automate qui y correspond.

Business Chat, le ChatGPT des entreprises

Microsoft 365 Copilot n’est pas la seule annonce de la journée. Une nouvelle app voit le jour. Elle s’appelle « Business Chat » et peut-être perçue comme un « ChatGPT » pour le monde de l’entreprise.

En réalité, il s’agit plutôt d’une version « pro » du mode discussion de Bing IA. On peut lui poser n’importe quelle question, et l’IA vous répond en citant ses sources pour vous permettre d’explorer davantage le sujet. La conversation peut alors s’étendre pour affiner les recherches ou enrichir les informations dont vous avez besoin.

Quelle différence avec Bing IA ? Business Chat est connecté à tout l’univers « Microsoft 365 » autrement dit à vos emails, vos calendriers, vos réunions, vos chats teams et bien évidemment tous les documents de l’entreprise (auxquels vous avez accès). Dit autrement, Business Chat vous permet aisément d’explorer tout le savoir partagé de l’entreprise en plus de celui de l’Internet.

Copilot System, le cœur de l’IA pour l’entreprise

Car ce qui fait la grande force de Microsoft 365 Copilot et Business Chat, c’est leur capacité de pouvoir combiner toute l’intelligence d’une IA conversationnelle et générative comme ChatGPT à tout le savoir de l’entreprise centralisé dans Microsoft 365 Graph.

C’est ce que Microsoft appelle le « Copilot System », une architecture implantée au cœur de la plateforme Microsoft 365 pour s’assurer que l’IA est bien alignée sur et informée de votre entreprise et de son quotidien.

Tout ceci est très prometteur. Mais comme Google hier avec ses annonces Workspace, ces bénéfices ne sont pas immédiatement accessibles. Pour l’instant seuls quelques clients triés sur le volet y ont accès au travers d’une phase « bêta privée ». Il est probable que dans un second temps, Microsoft mette en place une Waitlist comme il l’a fait avec Bing. L’entreprise attend les premiers retours pour ajuster sa stratégie de diffusion de ces fonctionnalités au plus grand nombre. Cette approche itérative « fait partie intégrante de notre approche de l’IA responsable. Nous allons recueillir les commentaires des utilisateurs pour améliorer l’outil avant de le rendre largement disponible » explique ainsi l’éditeur.

En attendant, vous pouvez faire joujou avec l’IA de Bing. Depuis hier, il faut certes toujours s’inscrire mais il n’y a plus de liste d’attente et les demandes sont immédiatement satisfaites.

