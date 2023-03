Dans sa lutte médiatique contre Microsoft autour des IA Génératives, Google refait le plan Bard sur sa suite Workspace : l’éditeur promet de l’IA qui va tout changer, mais pas pour tout de suite…

Deux jours avant que Microsoft ne dévoile Bing IA, Google avait tenter de prendre la main sur le buzz médiatique en annonçant sa propre IA conversationnelle Bard avant de préciser que celle-ci ne serait déployée que plus tard dans l’année et que son accès était pour l’instant réservé à l’interne et à des testeurs de confiance.

Et rebelotte !

Alors que Microsoft doit annoncer Jeudi l’arrivée des IA génératives au cœur de sa suite collaborative Microsoft 365 (anciennement nommée Office 365), Google décide de prendre les devants et annonce l’arrivée d’IA génératives au cœur de Google Workspace… Mais comme pour Bard, ces IA ne seront – dans un premier temps – accessibles qu’en anglais auprès d’un public limité de testeurs de confiance. Elles s’insèreront d’abord dans Docs et Gmail avant d’étendre leur influence aux autres composantes de la suite. Elles seront étendues à d’autres langues et un public plus large dans le courant de l’année.

De l’IA générative dans Docs et Gmail

Bien sûr l’IA est déjà très présente dans des fonctionnalités comme l’anti-spam et les fonctions Smart Compose et Smart Reply de Gmail ou dans la fonction de génération de résumés de Docs.

Mais cette fois, Google veut aller beaucoup plus loin dans l’exploitation des IA Génératives. « La phase suivante consiste à faire en sorte que les êtres humains soient assistés par un collaborateur IA qui travaille en temps réel et de concert avec eux » explique ainsi Thomas Curian, CEO de Google Cloud.

L’idée est de permettre à une IA de générer pour vous un premier jet d’un texte, d’un compte rendu de réunion ou d’un email à envoyer afin d’éviter l’angoisse de la page blanche et ne jamais tomber en panne d’inspiration.

La nouvelle IA générative de Google Workspace va dans un premier temps d’abord s’infiltrer dans Gmail et dans Docs.

Dans Gmail, elle va vous permettre de rédiger, répondre, résumer ou hiérarchiser vos emails.

Dans Docs, elle va vous aider à transformer vos notes en compte-rendus, vous suggérer un premier jet (qu’il s’agisse d’écrire une lettre de motivation pour un poste, de contacter un prospect, de rédiger un rapport,…), vous proposer des réécritures de passages difficilement compréhensibles…

Ultérieurement, Google veut intégrer des IA génératives d’images/vidéos/sons dans Slides, de graphiques et analyses prédictives dans Sheets, de générations d’arrières plans dans Meet ou de création de workflows efficaces dans Chat. Mais il va falloir être patient. Google annonce vouloir agir de façon très itérative et ne sauter aucune étape pour s’assurer que ses IA seront fiables, sûres, et respectueuses des principes éthiques de l’éditeur. Dit autrement, nous ne verrons probablement rien venir avant plusieurs mois même si l’éditeur annonce son intention d’introduire de nouvelles fonctionnalités IA environ « toutes les deux semaines ». L’important semble ici de se positionner « médiatiquement » avant les annonces en fin de semaine de Microsoft.

Google Cloud veut donner accès à ses IA via des API

Parallèlement à ces annonces autour du travail collaboratif boosté à l’IA générative, Google Cloud a aussi annoncé plusieurs nouveaux services à destination des développeurs et des entreprises. « C’est la première fois que nous prenons en charge de nouveaux modèles d’IA générative et que nous les rendons directement accessibles à la communauté des développeurs par le biais d’une API » explique en introduction Thomas Kurian.

Ainsi, Google annonce l’API PaLM et donne donc accès à son modèle LLM concurrent de GPT-4. Cette nouvelle API permet aux développeurs et entreprises d’accéder aux modèles linguistiques de Google, mais aussi d’ajuster et d’augmenter ces modèles avec leurs propres données pour enrichir leurs propres applications de fonctionnalités similaires à celles implémentées par Google dans Workspace. Apparemment, Google ne propre pour l’instant que l’accès à son modèle PaLM et pas d’accès ç ses autres modèles expérimentaux que sont LaMBDA (derrière Bard) et MUM. Mais apparemment, l’utilisation de ces futurs modèles pourra s’appuyer sur la même API PaLM.

Parallèlement, Google annonce deux nouveaux services : Generative AI for Vertex AI et Generative AI App Builder.

Le premier est une extension du service Vertex AI qui permet déjà aux équipes Data Science des entreprises d’accéder à tout un ensemble de modèles IA de Google (et de partenaires) et qui offrira désormais un ensemble de modèles d’IA génératives à commencer par ceux de Google (PaLM et autres). Elles pourront ainsi construire et personnaliser ces nouveaux modèles sur la même plateforme que celles qu’elles utilisent déjà pour leurs actuels modèles ML.

Generative AI App Builder est un tout nouveau service Google Cloud. Il permet aux développeurs de créer rapidement de nouvelles expériences, notamment des bots, des interfaces de chat, des moteurs de recherche personnalisés, des assistants numériques, etc., en s’appuyant sur les modèles linguistiques de Google. Les développeurs disposent d’un accès API aux modèles de base de Google et peuvent utiliser des modèles prêts à l’emploi pour lancer la création d’applications génériques en quelques heures voire quelques minutes.

Comme pour les annonces Bard et Workspace, ces nouveautés ne sont pour l’instant accessibles qu’à un petit groupe de testeurs de confiance. Ceux qui souhaiteraient y accéder en avance de phase doivent d’abord rejoindre le programme Google Cloud Innovators.

Quoiqu’il en soit, ce nouveau flux d’annonces montre tout l’investissement de Google dans cette course aux IA génératives. L’éditeur a conscience d’avoir pris du retard au démarrage mais la perçoit comme une course de fond et compte bien imposer ces technologies sur la distance.

Google devrait revenir plus en détails sur ces annonces et l’accessibilité de ses modèles d’IA génératives à l’occasion de son Google Data Cloud & AI Summit, le 29 mars prochain.

