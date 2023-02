L’IA conversationnelle dans la recherche révolutionne le domaine mais la guéguerre média de la semaine dernière entre Google et Microsoft ne doit pas faire oublier que d’autres acteurs avaient, dès l’an dernier, déjà pris les devants à l’instar de You.com ou Yext.

« ChatGPT va changer le monde » affirmait il y a quelques jours Bill Gates dans une interview à un quotidien allemand. La technologie sous-jacente – les réseaux LLM (Large Language Models) – est en tout cas la tech « hype » du moment et ses fulgurants progrès sont en passe de révolutionner bien des domaines à commencer par les chats d’entreprise et la recherche Web.

Reste que cette technologie n’est pas si récente. Elle est expérimentée depuis de nombreuses années et a bénéficié ces derniers mois d’un accès à des supercalculateurs pour entraîner les modèles. GPT 3.5 (le modèle sous-jacent à ChatGPT) a par exemple été entraîné il y a 18 mois sur un HPC spécialement créé par Microsoft dans Azure pour OpenAI. En France, le modèle Bloom a été entraîné l’an dernier sur le supercalculateur Jean Zay du CRNS.

Reste que la nouvelle IA de Bing, lancée la semaine dernière, et la future IA de Google (Bard en tests en interne), si elles ont fait le Buzz, ne sont ni les premières ni les seules sur le marché.

YOU.COM, une recherche boostée à l’IA depuis 2022

L’exemple le plus flagrant est YOU.COM. Pour faire simple, tout ce que Microsoft et Google ont montré la semaine dernière en matière d’intégration d’une IA conversationnelle dans leur moteur de recherche, YOU.COM le faisait déjà en 2022 !

Ce moteur de recherche américain méconnu s’est créé avec l’idée que les IA modernes allaient tout changer à la recherche. Ces IA permettent non seulement de mieux analyser et comprendre le contenu des sites Web mais également de mieux comprendre la question posée par l’internaute et dès lors d’offrir des réponses plus directes et plus pertinentes. Mais ces IA permettent aussi d’entretenir une discussion avec l’utilisateur autour de sa recherche pour l’aider à affiner la question, approfondir le sujet ou au contraire ouvrir des perspectives nouvelles.

Et ça marche ! Certes, ce n’est pas parfait et les réponses sont parfois trompeuses car parfois un peu affabulées par l’IA (qui veut absolument donner une réponse même quand elle manque d’éléments fiables). Et YOU.COM en est la preuve ! Alors que la nouvelle IA BING est en déploiement ultra-limité et surveillé, YOU.COM est, elle, accessible à tous, immédiatement ! Et elle n’a aucun problème avec le français ! Et YOU.COM offre à peu près tout ce que le nouveau Bing propose aujourd’hui à ses premiers utilisateurs validés : des résultats pertinents, une compréhension étendue des questions et des contextes, une discussion avec un agent conversationnel. Il y a même une extension Edge, Chrome ou Firefox pour des interactions étendues avec l’IA.

Seule différence notable, les réponses de You.com ne sont pas annotées de liens vers les sources qui ont aidé l’IA à formuler la réponse, contrairement à ce qu’offre Bing. Mais une série de liens Web en rapport avec la question et la réponse est quand même affichée sur le côté, ce qui est bien utile.

Par ailleurs, il y a deux domaines où YOU.COM se distingue. Contrairement à Google, il ne vous bombarde pas de liens sponsorisés et de pubs. Et contrairement à Bing, YOU.COM propose déjà un chat multimodal : les utilisateurs peuvent mixer entrées textuelles, voix et images pour poser leurs questions et mieux situer les contextes. Un concept que Google appelle « multisearch ».

YEXT, de la recherche IA pour l’entreprise

La semaine dernière, on apprenait que Microsoft travaillait à un nouveau service Azure permettant aux entreprises de créer leur propre ChatGPT entraîné avec leurs propres documents.

Microsoft s’est en quelque sorte fait damer le pion par une startup dénommée Yext. Elle vient de lancer Yext Chat, une nouvelle solution permettant aux entreprises et organisations du secteur public de créer des expériences conversationnelles basées sur… ChatGPT !

Conçu pour le monde professionnel, Yext Chat combine en réalité les capacités linguistiques de GPT-3 (le modèle linguistique de ChatGPT) à un Knowledge Graph inventé par Yext et d’autres technologies propres à Yext, permettant aux utilisateurs de poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses relatives aux contextes, connaissances et compétences de l’entreprise ou de l’organisation autrement dit en se référençant à des ensembles de documents et sources de confiance. C’est tout le rôle du Knowledge Graph élaboré par Yext. L’éditeur explique que « ce système de gestion de contenu “headless” établit des relations cognitives et sémantiques pour optimiser la recherche vocale, les chatbots et d’autres expériences de recherche sophistiquées. Générant des réponses issues des contenus stockés dans le Knowledge Graph, Yext Chat permet aux entreprises de garantir des réponses pertinentes qui reflètent les informations du monde réel. Grâce à l’analyse et le clustering des termes de recherche , les clients de Yext peuvent facilement identifier et combler les lacunes de contenu en ajoutant des nouveaux termes et informations à leur Knowledge Graph, donnant ainsi naissance à un cercle vertueux permettant d’affiner en permanence les réponses et d’améliorer les expériences de Yext Chat en fonction des questions posées ».

« Nous pensons qu’il est stratégique que chaque organisation puisse comprendre ce que l’IA peut lui apporter. Yext est là pour vous aider. » déclare Marc Ferrentino, CEO de Yext. Il ajoute : « Yext Chat est une solution disruptive qui permet à toute entreprise de proposer d’impressionnantes expériences conversationnelles à la fois sûres, conformes et faciles à gérer. La combinaison entre les grands modèles linguistiques et notre Knowledge Graph, offre un énorme potentiel et des opportunités à nos clients. Des innovations récentes ont apporté l’IA conversationnelle aux consommateurs. Yext apporte l’IA conversationnelle à l’entreprise. »

OPERA intègre ChatGPT à son navigateur WEB En lançant le nouveau Bing, Microsoft a également lancé une preview de Edge intégrant un volet Bing permettant des interactions avec l’IA conversationnelle sans afficher la page Bing.

Cette semaine Opera a annoncé sa propre alternative en s’appuyant sur ChatGPT. « En plus de 25 ans d’histoire de notre entreprise, nous avons toujours été à la pointe de l’innovation en matière de navigateur. Qu’il s’agisse d’inventer les onglets de navigateur ou de fournir à nos utilisateurs un accès intégré aux outils d’IA générative, nous repoussons toujours les limites de ce qui est possible sur le web » explique Song Lin, co-PDG d’Opera. « Suite à l’intérêt massif pour les outils d’IA générative, nous pensons qu’il est maintenant temps pour les navigateurs d’aller de l’avant et de devenir la passerelle vers un WEB dopé à l’IA ».

Opera, en version Desktop comme en version Mobile, va ainsi prochainement bénéficier d’un nouveau volet embarquant différentes fonctions IA en standard comme la possibilité de discuter avec ChatGPT ou encore de demander un résumé de la page affichée.

