Alors que ChatGPT aurait atteint les 100 millions d’utilisateurs en moins de deux mois, Google annonce un évènement autour de l’IA et la recherche pour le 8 février durant lequel il pourrait présenter sa réponse à ChatGPT… Mais Bing semble prêt à lui répondre…

Et si Google lançait sa contre-attaque à ChatGPT dès cette semaine ? Le leader de la recherche – qui a rapidement perçu la menace représentée par une IA comme ChatGPT pour son business principalement centré sur son moteur de recherche (et les revenus publicitaires associés) et lancé un « Code Red » interne – annonce une conférence surprise cette semaine.

100 millions d’utilisateurs ChatGPT en Janvier

Et urgence il y a. Selon une édude UBS, ChatGPT d’OpenAI aurait atteint les 100 millions d’utilisateurs mensuels en Janvier.

ChatGPT avait déjà battu un record en décembre en devenant le premier service en ligne à conquérir 1 million d’utilisateurs en 1 semaine. Par comparaison, il a fallu plus de 9 mois à TikTok et plus de deux ans à Instagram pour conquérir 100 millions d’utilisateurs mensuels.

De quoi forcément inquiéter Google et ses actionnaires même si ChatGPT n’est pas, en soi, un concurrent direct du moteur de recherche de Google.

Google veut montrer son savoir-faire

À l’occasion de l’annonce des résultats de son groupe aux analystes financiers et investisseurs, Sundar Pichai, CEO de Alphabet et Google, a ainsi évoqué la révolution apportée par les LLM (Large Language Models) comme GPT-3 (sur lequel s’appuie ChatGPT) et confirmé que celui de Google, connu sous le nom de LaMBDA, serait exploité de multiples façons dans les prochaines semaines ou mois.

On le sait Google travaille sur différentes expérimentations d’interfaces conversationnelles au-dessus de LaMBDA dont une est connue sous le nom de Sparrow. « Maintenant que nous pouvons intégrer des expériences plus directes de type LLM dans Search, cela nous aidera à étendre et à servir de nouveaux cas d’utilisation, des cas d’utilisation génératifs », a déclaré ainsi Sundar Pichai avant d’ajouter : « Et donc, je vois cette innovation comme une chance de repenser et de réimaginer Google Search pour procurer plus de cas d’utilisation pour nos utilisateurs. Il est encore tôt, mais vous nous verrez faire preuve d’audace, sortir des choses, obtenir des retours et itérer pour améliorer les choses. »

Quelques minutes après cette annonce, Google officialisait un évènement en ligne pour le 8 février. Chose surprenante, cet évènement se nomme « Live From Paris« !

Objectif, montrer à tous comment Google va « utiliser la puissance de l’IA pour réimaginer la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l’information, rendant plus naturel et intuitif que jamais de trouver ce dont vous avez besoin ».

Impossible pour l’instant de savoir si Google veut juste occuper le terrain médiatique ou s’apprête à introduire dès cette semaine davantage d’IA au cœur de son moteur de recherche.

Si ça n’est pas pour cette semaine, il ne faudra pas que cela tarde…

BING au tournant

Car, heureux hasard, malencontreuse maladresse ou fuite savamment orchestrée, quelques internautes auraient momentanément eu accès durant quelques minutes à la version de Bing intégrant ChatGPT qui anime bien des rumeurs depuis le début de l’année.

Apparemment, cette version serait bien plus avancée que nous ne le pensions. Et Microsoft serait sur le point de la lancer en version bêta dans les semaines voire les jours à venir. Si l’on en croit les utilisateurs comme Owen Yin, qui a même publié des captures dont il est impossible de vérifier l’authenticité, BING afficherait un nouvel onglet Chat lors de l’affichage des occurrences à vos recherches voire basculerait automatiquement en Mode Chat lorsqu’il détecte une question complète exprimée en langage naturel.

On pourrait alors entamer une discussion autour de cette demande formulée. Et pour continuer ou engager la discussion, Bing aurait même tendance à poser directement des questions à l’utilisateur pas nécessairement en rapport direct avec la question de départ voire avant même qu’une question ne soit posée.

Toujours selon Owen Yin et ses captures (qui rappelons-le sont peut-être fictives), BING semble fournir en liens les sources qui lui ont servi à formuler sa réponse. Une vraie nouveauté qui confirmerait que le ChatGPT embarqué dans Bing ne s’appuierait pas sur l’actuel modèle GPT-3.5 mais bien le nouveau modèle GPT-4 encore tenu secret.

Quoiqu’il en soit, on risque d’entendre beaucoup parler des IA et de leur impact sur les moteurs de recherche dès cette semaine ! Affaire à suivre…