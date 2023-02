Depuis quelques jours Microsoft et Google se livrent à un étonnant jeu du chat et de la souris à celui qui prendre l’autre de vitesse dans l’intégration des IA conversationnelles au cœur des moteurs de recherche. Derrière cette guéguerre, se cachent les enjeux de nouveaux cas d’usage et du futur de la recherche Internet.

L’affolant succès de ChatGPT vient de donner un coup d’accélérateur monumental à l’entrée des IA dans notre quotidien d’internautes mais aussi dans la foulée dans notre quotidien en entreprise.

Et Microsoft et Google se livrent depuis quelques jours à une petite guerre – un rien mesquine – pour déterminer qui sera le premier à attirer à lui tous les regards.

Une Guéguerre de l’info avant la guerre des IA

Vendredi dernier, Google annonçait vouloir rapidement se positionner sur le marché des IA conversationnelles et s’intéresser aux nouveaux cas d’usage de l’IA dans les contextes notamment de la recherche d’informations sur Internet.

Google en profitait pour annoncer une conférence surprise pour le 8 février (Mercredi) afin de découvrir en avant-première comment Google compte dans les prochaines et les prochains mois « utiliser la puissance de l’IA pour réimaginer la façon dont les gens recherchent, explorent et interagissent avec l’information, rendant plus naturel et intuitif que jamais de trouver ce dont vous avez besoin ».

Dans la foulée, un leak (volontairement orchestré ? tout porte à le croire mais peut-être pas) Microsoft permettait à quelques internautes d’entrapercevoir pendant quelques minutes une version de Bing intégrant ChatGPT, version que des rumeurs annonçaient pour Mars ou Avril depuis quelques jours.

Google annonce BARD

Google contre-attaquait hier soir en annonçant « BARD », une nouvelle IA conversationnelle pour l’instant limitée à des accès restreints mais destinée à être mise entre toutes les mains dans un proche avenir. S’appuyant sur le grand modèle linguistique LaMBDA de Google, cette IA aurait été entrainée avec des sources d’actualité et des sources Web plutôt qu’un Wikipédia figé à 2021 comme l’est actuellement ChatGPT. « Bard cherche à combiner l’étendue des connaissances mondiales avec la puissance, l’intelligence et la créativité de nos grands modèles linguistiques » explique Google. « Il puise dans les informations du WEB pour fournir des réponses fraîches et de qualité. Bard peut être un exutoire pour la créativité et un tremplin pour la curiosité, en vous aidant à expliquer les nouvelles découvertes du télescope spatial James Webb de la NASA à un enfant de 9 ans, ou à en savoir plus sur les meilleurs attaquants de football du moment, puis à obtenir des exercices pour développer vos compétences ».

Pour l’instant Bard n’est accessible qu’à des « testeurs de confiance ». Les échecs de Tay (Microsoft) et plus récemment de Galactica (Meta) imposent une certaine prudence. Et nul ne sait jusqu‘à quel point Bard peut être perçu comme un concurrent de ChatGPT.

Mais Google précise que Bard n’est qu’une étape : « Bientôt, vous verrez des fonctionnalités d’IA dans la recherche qui distilleront des informations complexes et des points de vue multiples dans des formats faciles à comprendre, afin que vous puissiez rapidement avoir une vue d’ensemble et en savoir plus sur le Web : qu’il s’agisse de rechercher d’autres points de vue, comme les blogs de personnes qui jouent à la fois du piano et de la guitare, ou d’approfondir un sujet connexe, comme les étapes à suivre pour débuter en tant que débutant. Ces nouvelles fonctionnalités d’IA seront bientôt disponibles sur Google Search ». Dit autrement, Google n’a pour l’instant que des promesses à offrir.

Microsoft annonce une conférence IA surprise pour… ce soir !

Et surprise, en fin de soirée hier, Microsoft répondait de nouveau à Google en annonçant pour aujourd’hui (à 19 heures, heure française) une conférence surprise ayant pour thème… devinez quoi ?… l’IA ! Avec un partenaire de poids en co-animateur : OpenAI !

On s’attend à ce que Microsoft dévoile en avant-première les usages de ChatGPT et de l’IA non seulement au cœur de BING mais aussi au cœur de Microsoft 365, de Teams et de Viva faisant ainsi entrer l’IA non seulement dans le quotidien des foyers mais aussi des « travailleurs, travailleuses »…

Il est ainsi fort probable que Microsoft présente l’intégration de ChatGPT au cœur de Bing. Il est même probable que ce ChatGPT soit une version différente de celle actuellement accessible chez OpenAI s’appuyant sur le nouveau et encore mystérieux modèle « GPT-4 ». Reste à savoir si nous n’aurons droit qu’à des démos ou si Microsoft offrira un accès « en bêta » à cette nouvelle version de son moteur de recherche et si les Français pourront aussi en profiter (l’anglais pourrait avoir la priorité sur la phase bêta).

Quoiqu’il en soit, on en saura plus dès ce soir, après la conférence Microsoft… ET encore plus dès Mercredi soir après la conférence Google ! A noter que contrairement à la conférence Google, la conf surprise de Microsoft ne semble pas devoir être diffusée en Live.

Bref on va encore beaucoup parler d’IA dans les prochains jours…

