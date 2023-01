Déjà partenaire privilégié d’OpenAI, la startup derrière le buzz ChatGPT, Microsoft voudrait y investir 10 milliards de dollars supplémentaires notamment pour intégrer davantage les IA d’OpenAI dans ses produits à commencer par la suite bureautique Microsoft 365 (ex Office 365).

OpenAI est sans doute la startup spécialisée en IA la plus populaire du moment notamment portée par la hype générée par la sortie de son intelligence conversationnelle ChatGPT fin 2022. Partenaire principal de la startup depuis 2019, Microsoft souhaiterait renforcer ses liens et y investir 10 milliards de dollars.

Les travaux en IA d’OpenAI nécessitent des ressources informatiques massives inaccessibles à une structure pour ainsi dire sans revenus (Dall-E n’est commercialisée que depuis quelques mois, et une offre entreprise payante pour ChatGPT est en cours d’élaboration mais pas encore disponible). C’est ce qui avait conduit la startup à changer ses statuts en 2018 et évoluer d’une organisation non lucrative à une entreprise à but lucratif. C’est aussi ce qui l’avait amené à trouver en 2019 un partenaire « musclé », en l’occurrence Microsoft et son investissement d’un milliard de dollars.

Depuis quelques semaines, après le buzz engendré par Copilot, Dall-E et surtout ChatGPT, Microsoft souhaiterait intensifier son partenariat avec OpenAI. L’éditeur serait prêt à mettre 10 milliards de dollars sur la table.

Un montant colossal qui se justifie notamment par l’envie d’intégrer toujours un peu plus les IA d’OpenAI dans les logiciels et services Microsoft.

Ainsi, l’IA Codex d’OpenAI sert de fondation à GitHub Copilot mais aussi à de nouvelles IA de génération de code en préparation pour Visual Studio et plus encore pour Power Plaform (la solution Low-Code / No-Code de Microsoft).

L’IA de génération d’images à partir de mots, Dall-E 2, est au cœur de Microsoft Designer et du futur Image Creator intégré à Bing et Edge.

La semaine dernière une rumeur indiquait que Microsoft travaillait à l’intégration de ChatGPT dans Bing pour mieux concurrencer Google Search.

Cette semaine une nouvelle rumeur veut que l’équipe Office travaille à l’intégration de ChatGPT dans différents modules de la suite Microsoft 365.

Enrichir ses outils collaboratifs par toujours plus d’IA n’est pas une nouveauté. C’est même l’axe principal de développement de la suite Office (devenue Microsoft 365) depuis plusieurs années déjà. Et l’intégration d’un assistant à l’écriture, au titrage et à la reformulation – trois capacités majeures de ChatGPT – a évidemment beaucoup de sens dans Word mais aussi dans PowerPoint et Outlook.

Reste à savoir si Microsoft va se dépêcher de concrétiser cette intégration ou au contraire attendre la disponibilité du modèle GPT-4 qui intègre des mécanismes de signature et de respects des copyrights alors que l’éditeur va devoir batailler devant la justice pour démontrer que son IA GitHub Copilot ne viole pas les licences des codes sources avec laquelle elle a été entrainée.

