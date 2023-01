Microsoft prépare Windows 12 pour 2024 mais devrait apporter de nombreuses améliorations et nouveautés à Windows 11 en 2023. Petit tour d’horizons des nouvelles fonctionnalités attendues dans les prochains mois…

Selon la nouvelle roadmap dévoilée durant l’été, Microsoft se limite désormais à une mise à jour officielle de Windows 11 par an mais propose plus régulièrement (environ tous les trimestres) des « Moments Windows » introduisant de nouvelles fonctionnalités dans le système. Parallèlement, l’éditeur travaille également à la prochaine mise à jour majeure du système, Windows 12, toujours attendue pour la fin de l’année 2024.

Plusieurs améliorations sont ainsi attendues en 2023 qui seront introduites à l’occasion de différents « Moments Windows ». Voici une liste non exhaustive de ce que l’on peut espérer voir apparaître dans les prochains mois. Nombre de ces améliorations sont déjà expérimentées par les « Windows Insiders ».

Un look plus uniforme

Mois après mois, Microsoft essaye de retravailler les boîtes de dialogue et autres interfaces héritées des anciennes versions de Windows pour offrir à l’ensemble du système un look plus uniforme. La boîte « Renommer ce PC », l’outil de Reset du système, le contrôle du volume, les alertes du pare-feu et bien d’autres outils ancestraux seront revisités et relookés dans les prochaines semaines.

Un nouveau mode tablette

Microsoft continue de peaufiner l’expérience de Windows sur les ordinateurs qui donnent la priorité aux expériences tactiles, à commencer par les Surface Go et Surface Pro. Ainsi, en mode tablette, Windows 11 devrait renouer avec une barre des tâches automatiquement masquée. L’éditeur implémente un fonctionnement qu’il avait imaginé pour son projet avorté « Windows 10X ».

Des améliorations pour les PC pliables

Dans la même veine, Microsoft envisagerait également d’autres améliorations ergonomiques pour enrichir l’expérience utilisateur d’une nouvelle génération de machines à écrans pliables (ou à double écran) comme le Lenovo Thinkpad X1 Fold par exemple. Des réflexions que l’éditeur explore depuis plusieurs années déjà avec ses Surface Duo ou son projet annulé Surface Neo.

Un Windows plus « Green »

Réduire l’impact écologique du numérique est un effort multidimensionnel qui passe aussi par les systèmes d’exploitation. Microsoft apporte sa pierre à l’édifice en intégrant dans le panneau de configuration de Windows 11 un nouvel outil de recommandations de bonnes pratiques. Mais ses efforts vont plus loin avec des changements pour rendre Edge, Windows Update ou Microsoft Store moins consommateurs de ressources.

Une recherche dans le gestionnaire de tâches

Depuis la sortie de Windows 11, Microsoft n’a cessé d’apporter des retouches subtiles au gestionnaire des tâches. Dernière trouvaille espérée de longue date, une fonction de recherche permettant de plus instantanément retrouver une application ou un service dans la liste des tâches.

Outlook One

Microsoft travaille à l’unification de ses différentes expériences Outlook. Un effort qui devrait se traduire par la disparition dans l’année 2023 de ses applications Windows « Courrier » et « Calendrier » au profit d’une application Outlook très inspirée de la version Web.

Le support d’Android 13

Windows 11 dispose d’une émulation Android par le truchement de la couche WSA et de l’Amazon App Store. Celle-ci devrait encore s’enrichir en 2023 avec davantage d’apps proposées. Des apps qui devraient pouvoir mieux s’adapter au mode multifenêtrage de Windows grâce à l’intégration d’Android 13 et de ses améliorations pensées pour les tablettes dont les apps émulées sous Windows pourront tirer profit.

Une nouvelle version de Notepad

Le bloc-notes Windows dont le code source a été versé en open source par Microsoft et qui est désormais téléchargeable depuis Microsoft Store devrait prochainement s’enrichir d’une nouvelle option : le support des onglets !

Plus d’IA dans le système

L’éditeur a récemment introduit dans la galaxie Microsoft 365 une nouvelle application dénommée Designer dont la particularité est d’intégrer une fonction de génération d’images à partir de mots grâce à l’IA « Dall-E » d’OpenAI.

Mais cette IA devrait également faire son apparition sous le nom d’Image Creator dans Bing et dans le navigateur Edge. Une façon d’introduire les usages de l’IA dans Windows et le quotidien de ces utilisateurs.

Microsoft semble très intéressé à intégrer davantage d’IA. Notamment dans la recherche Windows. La fonction de recherche de Windows devrait connaître différentes améliorations en 2023 avec notamment plus d’IA embarquée. Et difficile de ne pas penser que l’éditeur pourrait aussi chercher à exploiter la puissance de l’autre IA phare d’OpenAI, le très médiatisé ChatGPT.

Des Widgets améliorés

Le volet des Widgets devrait s’enrichir en 2023. Microsoft devrait rapidement introduire un mode plein écran (déjà disponible sur les versions Windows Insiders) mais également ouvrir le volet à des éditeurs tiers. De quoi enrichir les contenus du volet mais aussi le rendre plus utile pour tous au quotidien.