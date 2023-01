Microsoft a officialisé cette semaine en GA ses Azure OpenAI Services qui permettront bientôt aux entreprises d’intégrer ChatGPT dans leurs applications métiers.

Ces dernières semaines plusieurs rumeurs ont circulé quant à la volonté de Microsoft non seulement d’intégrer l’intelligence conversationnelle d’OpenAI, la désormais célèbre et incontournable ChatGPT, dans son moteur de recherche Bing mais aussi au cœur de ses outils collaboratifs Microsoft 365.

Cette semaine c’est l’équipe Azure qui confirme officiellement que ChatGPT sera très prochainement disponible via les Azure OpenAI Services. Ces services Azure qui sont en développement et preview depuis novembre 2021 ont été officiellement lancés en « General Availability » cette semaine. Pour l’instant, ils ne donnent accès qu’aux modèles massifs de langage (GPT 3), de programmation (Codex) et de génération d’images (Dall-E 2).

Au travers d’API REST, d’un kit SDK en Python ou de l’interface Web Azure OpenAI Studio, ces services Azure OpenAI permettent de personnaliser et intégrer les intelligences d’OpenAI dans les applications métiers de l’entreprise tout en s’appuyant sur tout l’univers de services et de sécurité d’Azure.

Pour en savoir plus : General availability of Azure OpenAI Service

