À l’occasion du CES, le patron de la division Windows, Panos Panay, a évoqué le potentiel de l’IA et son rôle à venir dans les futures itérations du système d’exploitation de Microsoft. Une façon de lever un peu le voile sur Windows 12?

« Dans un proche avenir, l’IA va réinventer à peu près tout ce que vous faites sous Windows » a teasé Panos Panay lors du CES à l’occasion de la conférence AMD, alors que le concepteur de processeurs annonçait sa nouvelle génération de Ryzen embarquant un accélérateur IA à la manière de bien des processeurs ARM.

Il n’en fallait pas plus pour que se multiplient les rumeurs sur les utilisations de l’IA dans Windows et plus encore sur les spécifications minimales du futur Windows 12 qui pourraient de lors réclamer la présence d’accélérateurs IA (ne serait-ce que pour limiter la consommation énergétique sur ces traitements) pour pleinement profiter des nouvelles fonctionnalités.

Force est de reconnaître que l’IA est en train de s’infiltrer dans tout ce que produit Microsoft. En témoignent les dernières nouveautés intégrées dans Word ou PowerPoint depuis plus d’un an et qui tournent toutes autour de l’IA ou les recommandations et suggestions quotidiennement produites par une plateforme comme Microsoft Viva. En témoignent également les rumeurs autour de l’intégration de ChatGPT dans Bing et Microsoft 365 ou encore les récentes annonces autour de Microsoft Designer et Bing Image Creator.

L’IA est déjà présente dans la version ARM de Windows. Les Surface Pro 9 en ARM intègrent ainsi Windows Studio Effects, une série de traitements avancés de l’audio et du flux vidéo de la caméra : recadrage automatique, suppression des bruits de fond, floutage du décor, correction du centrage des yeux, etc. Ces fonctions devraient à terme se retrouver sur les versions de Windows Intel/AMD dès lors qu’un accélérateur d’inférences est présent.

« L’IA est la technologie déterminante de notre époque, elle ne ressemble à rien de ce que j’ai vu auparavant » explique Panos Panay. « Elle transforme les industries et améliore notre vie quotidienne de nombreuses façons – certaines que vous voyez, d’autres que vous ne voyez pas -, et nous sommes en ce moment même à un point d’inflexion. C’est là que l’informatique, du cloud à l’Edge, devient de plus en plus intelligente, plus personnelle, et tout cela se fait en exploitant la puissance de l’IA ».

Pour Panos Panay, le potentiel de l’IA nécessite de s’appuyer à la fois sur des capacités à l’Edge et des capacités quasi illimitées dans le cloud. « Ces nouveaux immenses modèles génératifs, de langage, de génération de code, de création d’images sont si puissants, si spectaculaires, si utiles et personnels. Mais ils sont également très gourmands en ressources informatiques… Nous n’avons jamais vu de workloads d’une telle échelle auparavant. Pour en bénéficier pleinement, il faudra un système d’exploitation qui estompe la frontière entre le cloud et l’edge, et c’est ce que nous préparons actuellement ».

Dans les faits, des IA au cœur de Windows peuvent être bien plus utiles que les traitements actuels autour des flux audio et vidéo. Elles sont à même de totalement métamorphoser les interactions homme-machine, de donner une vraie autonomie aux personnages non jouables des jeux vidéos modernes, de transformer la cybersécurité des PC et des utilisateurs, etc.

Apparemment ce sont toutes ces pistes qui sont aujourd’hui explorées par les équipes Windows et qui pourraient dessiner le portrait du futur Windows 12 attendu en 2024 ou 2025.

