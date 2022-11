La semaine dernière, Microsoft a officialisé la nouvelle version de WSL, sa couche d’émulation Linux, qui sera désormais distribuée via le Store permettant au passage aux utilisateurs de Windows 10 d’exécuter – eux aussi – les applications graphiques Linux.

WSL, Windows Subsystem for Linux, est une couche de Windows qui permet l’exécution native d’applications Linux sous Windows. Lancée en 2016, cette émulation développée en collaboration avec Canonical (Ubuntu), a d’abord été conçue pour simplifier la vie des développeurs de services Web et d’applications cloud natives et leur permettre de développer pour Linux sans quitter l’environnement Windows. WSL a connu une évolution majeure en 2019 avec l’intégration d’un véritable noyau Linux au cœur de Windows puis en 2021 avec Windows 11 et le support des applications Linux graphiques.

Depuis le début de l’année, Microsoft cherche à permettre à WSL d’évoluer en dehors des rythmes de Windows et d’en faire une application déployée par le Windows Store. La semaine dernière, Microsoft a annoncé la finalisation de cette version « Windows Store » qui – pour l’instant – va cohabiter avec celle intégrée à Windows. « La version intégrée à Windows de WSL continuera à recevoir des corrections de bogues critiques, mais c’est uniquement dans la version Store de WSL que de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités seront désormais ajoutées », explique Craig Loewen, responsable du programme Windows Developer Platform, dans un billet de blog.

A compter d’aujourd’hui, la version Store de WSL va devenir la version par défaut de WSL. Dit autrement, en lançant la commande « wsl.exe –install », c’est bien la version Store qui sera installée par défaut si votre Windows est à jour. D’un point de vue technique, le lancement de cette commande n’activera plus le composant « Windows Subsystem de Linux » et ni les multiples packages MSI « WSL Kernel » et « WSLg » désormais inutiles.

L’arrivée de la version « Store » permet ainsi aux utilisateurs de Windows 10 de profiter du support des applications Linux graphiques (GUI Apps) jusqu’ici réservé à Windows 11. Un point important à l’heure où nombre d’entreprises (et de développeurs internes aux entreprises) n’ont pas migrer vers la version la plus récente de Windows et profitent encore de Windows 10 (Microsoft ayant d’ailleurs commencer ces derniers jours la diffusion de la mise à jour 22H2 de Windows 10).

Cette version Store permet également à tous les développeurs Linux d’accéder au support optionnel de « systemd », cette suite logicielle qui permet de gérer le démarrage et les processus lancés au démarrage du système.

A l’installation, c’est bien une version d’Ubuntu qui est implantée par défaut. Mais rappelons que WSL supporte différentes distributions Linux aussi bien celles officiellement supportées via le Windows Store que celles éventuellement préparées par l’utilisateur via des fichiers vhdx. Notez qu’il est possible d’installer WSL sans distribution en précisant « wsl –install –no-distribution ».

WSL simplifie la vie des développeurs en leur donnant accès à la multitude des outils de dev Linux depuis Windows, en leur permettant de programmer/tester/débugger leurs apps Linux depuis leur environnement Windows et en simplifiant les transferts de fichier grâce à l’accès depuis l’explorateur Windows aux partitions Linux.

Outre l’intérêt de disposer d’un Linux à portée de main pour les développeurs cross-platforms, WSL est aussi un moyen pour les utilisateurs curieux d’expérimenter les commandes Linux et certaines apps Linux sans quitter l’univers Windows.

Pour rappel, Windows 11 dispose également d’une autre couche d’émulation, WSA, destiné au support natif des apps Android sous Windows.

