Disponible depuis seulement quelques jours en France et jusqu’ici estampillée « Preview », la compatibilité des applications Android proposée en standard dans Windows 11 continue d’être peaufinée par Microsoft.

En l’espace de quelques jours, l’émulation Android de Windows 11 se sera non seulement mondialisée (avec notamment la disponibilité sur les versions françaises depuis la mise à jour 2022) mais également enrichie passant de 20.000 apps supportées à plus de 50.000.

Rappelons que la mise à disposition des Apps Android sous Windows 11 s’effectue par le truchement de l’Amazon AppStore à télécharger depuis le Windows Store. Son installation entraîne l’activation de la couche d’émulation WSA (Windows Subsystem for Android) et l’accès aux apps Android depuis le Store Amazon.

Depuis quelques jours, Microsoft a retiré l’étiquette « Preview » à cet environnement Android au cœur de Windows. Et ceci, bien que tout ne soit pas encore parfait.

Ainsi, pour l’instant, la priorité a été donnée à des jeux même si on peut y dénicher des apps comme Kindle Reader ou Audible. Il manque bien des applications phares pour que ce support Android soit réellement plus intéressant.

Par ailleurs, une fois installées, les apps Android se comportent plus ou moins comme n’importe quelle application Windows, chacune dans leur propre fenêtre. Mais parfois moins que plus ! Notamment parce que certaines apps sont vraiment pensées pour le tactile et non pour le clavier/souris. Du coup, à moins de disposer d’une Surface ou d’un PC tactile, l’expérience utilisateur n’est pas toujours très agréable.

Microsoft a conscience des limites de sa version « 1.0 » et planche sur plusieurs améliorations dévoilées dans la roadmap affichées sur le GitHub qui héberge les codes sources de cette émulation Android.

Parmi les nouveautés attendues prochainement, le support d’Android 13 (avec ses améliorations pour tablettes), des transferts de fichiers, des raccourcis et du mode d’affichage « Picture in Picture ».

Bien sûr, cette émulation restera nécessairement limitée tant que les utilisateurs n’auront pas accès à Google Play et à toute sa richesse applicative. Et Google n’a jusqu’ici jamais montré le moindre intérêt pour WSA et, au contraire, cherche plutôt à explorer ses propres pistes pour mieux marier Windows et Android (à commencer par sa solution Google Play Games en preview limitée à l’Asie). Il existe quelques astuces sur le Web pour installer le Play Store sous WSA mais la plupart conduisent à des programmes infectés par des malwares, l’opération est donc vivement contre indiquée.

En attendant, les utilisateurs qui veulent contourner les limitations du store Amazon peuvent s’appuyer sur les outils d’installation d’APK (le format des apps Android) pour WSA qui se multiplient dans le Windows Store et permettent d’installer des Apps sans passer par l’Amazon AppStore.

