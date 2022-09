C’est officiel, Microsoft a débuté le déploiement de la première mise à jour majeure de Windows, la version « 22H2 ». Pas mal d’améliorations au menu mais aussi la confirmation des « moments » et de l’arrivée de l’émulation Android en France…

En test depuis de nombreuses semaines voire mois auprès des Windows Insiders, Microsoft a officiellement débuté hier soir le déploiement de la première mise à jour majeure de Windows 11, officiellement nommée « Windows 11 2022 Update » mais plus connue sous le nom de version « 22H2 ».

Comme toujours, le déploiement de cette version sera très progressif afin d’éviter tout incident industriel majeur. Dans un premier temps, seules les machines déjà certifiées compatibles la recevront. Puis au fur et à mesure des validations, Microsoft étendra et accélèrera le déploiement.

Quoi de neuf, docteur?

Cette version cherche à masquer bien des défauts de jeunesse du nouveau Windows. Parmi les principales nouveautés, on retiendra :

* Une sécurité renforcée contre les applications inconnues avec Smart Control (qui nécessite cependant de réinstaller intégralement le système) ;

* Un mécanisme Windows Update plus rapide mais aussi plus écoresponsable ;

* Des améliorations au menu Démarrer avec le retour des dossiers et une gestion plus souple de la zone des icônes épinglées ;

* Le retour du glisser/déposer des fichiers et apps sur la barre des tâches ;

* Des améliorations sur le mécanisme de « Snap » des fenêtres avec une nouvelle barre de snaps ;

* L’affichage automatique de sous-titres sur n’importe quelle lecture vidéo ou audio grâce à une IA intégrée (en appuyant sur Win+Ctrl+L) ;

* Des voix bien plus naturelles pour la lecture écran ;

* Une réorganisation du volet latéral de l’explorateur de fichier qui donne la priorité aux dossiers épinglés et à OneDrive ;

* De nouveaux Widgets ;

* L’intégration de l’application de montage vidéo Clipchamp ;

* Différentes améliorations dans le panneau des paramètres notamment pour gérer la famille, les imprimantes, et le compte Microsoft;

* Différentes accélérations et améliorations notamment pour les jeux Windows.

Plus de nouveautés à venir

Dans un billet de blog, Microsoft a confirmé son intention de délivrer régulièrement de nouvelles fonctionnalités, un mécanisme appelé en interne « Moments Windows ».

Le premier « Moment » aura lieu dès le mois prochain et enrichira Windows 11 de fonctionnalités un temps envisagé pour la « 22H2 » : la longtemps reportée introduction des onglets sous l’explorateur Windows, des « actions suggérées » notamment quand vous copiez une information, une fonction « taskbar overflow » qui regroupe les apps en surplus quand trop d’icônes s’affichent en barre des tâches et des améliorations sur le partage des bureaux entre plusieurs machines.

Le support des Apps Android enfin disponible en France

Mais la bonne surprise de cette édition « 22H2 », c’est l’ouverture de l’émulation Android aux utilisateurs français. Cette fonctionnalité était jusqu’ici réservée aux utilisateurs américains.

Microsoft a commencé son extension dans 31 pays et la France fait partie des premiers pays servis (comme nous l’avons découvert ce matin en faisant des essais sur nos machines). C’est une bonne surprise.

Si vous disposez de la version 22H2, il suffit d’aller dans le Windows Store et de télécharge « Amazon AppStore ». C’est en effet au travers de l’Amazon AppStore (qui anime notamment les tablettes Fire d’Amazon) que les utilisateurs Windows pourront se procurer les applications Android. Ce téléchargement activera automatiquement l’émulation Android, autrement dit la couche système WSA (Windows Subsystem for Android).

Il est important de noter que la fonctionnalité est toujours estampillée « Preview ». Et le catalogue disponible pour la France est plus restreint que celui disponible aux USA (qui comporte déjà 20.000 apps Android certifiées). L’accent a essentiellement été mis sur les jeux Android pour l’ouverture française de l’Amazon Appstore pour Windows. Le catalogue devrait vite s’enrichir désormais mais restera bien plus limité que le Google Play Store. Officiellement, un support du Google Play Store n’est pas prévu ni par Microsoft ni par Google (qui prépare sa propre solution d’émulation des jeux Android sous Windows). Officieusement, des petits malins ont déjà trouvé des solutions pour installer l’univers Google. On aura l’occasion d’en reparler dans les semaines à venir.

En attendant vous n’avez plus qu’à surveiller de près votre Windows Update et l’apparition de la mise à jour « 2022 Update »…