L’année 2022 devrait être marquée par un fort rapprochement entre les univers Android et Windows. Outre la compatibilité avec les App Android attendue dans la prochaine version de Windows 11, Google travaille aussi à une plus forte synergie entre les PC Windows et les smartphones Android…

Rapprocher le monde des smartphones et celui des PC n’est pas une idée nouvelle. Apple ne cesse de mêler les synergies entre iOS et macOS. Samsung, Huawei, Dell et d’autres s’y sont aussi essayés mais en ne pensant qu’à leurs propres dispositifs.

Microsoft a lancé « Votre Smartphone », une application intégrée à Windows 10 et Windows 11 qui permet différentes formes d’interactions entre PC et smartphones mais avec des limitations et certaines fonctionnalités clés réservées à certains appareils Samsung ou au Surface Duo.

Par ailleurs, l’une des fonctionnalités les plus attendues de la prochaine version de Windows 11 (à l’été 2022) est le support des applications Android directement dans des fenêtres Windows par le truchement d’une nouvelle couche système dénommée WSA (Windows Subsystem for Android) et d’une intégration de l’Amazon Appstore.

En fin d’année dernière, Google annonçait travailler de son côté au support natif sous Windows des jeux du Google Play Store, sans toutefois donner d’autres précisions.

À l’occasion du CES, Google a une nouvelle fois montré un inattendu et appréciable intérêt pour Windows et pour les interactions croisées entre le système de Microsoft et Android.

Apparemment, d’après les vagues informations divulguées dans un billet de blog, Google travaille à toute une série de nouvelles solutions pour simplifier le quotidien des utilisateurs des deux systèmes. Parmi les nouveautés attendues, l’apparition d’une fonctionnalité Fast Pair pour rapidement connecter des périphériques comme les souris et les claviers Bluetooth à la fois au PC et au smartphone et permettre d’utiliser les périphériques du PC pour piloter les smarpthones. Autre nouveauté, Text Message Sync est une évolution de l’actuelle Web App « Google Messages » qui permet d’accéder aux SMS du Smartphone et d’écrire des SMS directement depuis son PC. Enfin, Nearby Share semble assez similaire à la fonction AirDrop d’Apple. Elle permet d’aisément partager informations, fichiers, presse-papier entre le smartphone et le PC.

Tout ceci est évidemment très positif pour les utilisateurs des deux environnements à l’heure où la pandémie a rappelé l’utilité du PC et renforcé son rôle dans un monde du travail devenu hybride. Un regret cependant. Les efforts de Microsoft (avec son application ‘Votre Téléphone’ et l’émulation WSA) et ceux de Google (avec les annonces du CES) se font séparément et apparemment sans réelle concertation ni collaboration. C’est illogique, absurde et finalement quelque peu inquiétant…