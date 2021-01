La Design Team de Microsoft lance une vidéo pour promouvoir l’app « Votre Téléphone » de Windows 10 qui fait des smartphones Android une extension naturelle du PC Windows.

Toutes les machines Windows 10 sont livrées avec une application dénommée « Votre Téléphone ». Depuis plusieurs années, Microsoft cherche à faire du téléphone une extension naturelle du PC ou inversement. L’idée est de fluidifier tous les scénarios qui amènent l’utilisateur à passer du PC au Smartphone et inversement.

« Votre Téléphone » a beaucoup progressé ces derniers mois, même si l’application n’est surtout utile et exploitable que pour ceux qui possèdent un smartphone Android. La plateforme iOS est trop restrictive pour permettre de concrétiser des scénarios que de toute façon Apple veut dédier aux interactions Mac – iPhone (et à rien d’autre).

Dans bien des sens d’ailleurs, « Votre Téléphone » concrétise sur PC et sur Android des fonctionnalités déjà disponibles entre macOS et iOS. Pour rappel, Votre Téléphone permet d’afficher le carnet d’adresses du téléphone, l’historique des appels entrants et sortants, les SMS et MMS, les dernières photos prises avec le smartphone.

« Votre téléphone » permet également d’afficher sous Windows vos SMS entrants et d’y répondre directement depuis votre PC sans avoir à prendre en main votre smartphone.

De même, l’application permet aussi de passer des appels via le smartphone mais depuis le PC, typiquement en utilisant le micro-casque connecté à l’ordinateur. C’est très pratique et cela permet même d’enregistrer les conversations à l’aide d’outils PC comme Aiseesoft Screen Recorder.

Dans un même ordre d’idées, YourPhone permet de copier une information sur son PC et de la coller sur le smartphone (et inversement) !

« Votre Téléphone » permet même désormais de lancer les applications Android sous Windows : l’application est concrètement exécutée par le smartphone mais s’affiche dans une fenêtre Windows avec une gestion à la souris des fonctionnalités tactiles (avec Android 11, il est possible d’afficher plusieurs Apps simultanément, chacune dans leur fenêtre Windows). Seul bémol, cette fonction ultra-pratique est réservée aux seuls smartphones Samsung Galaxy… pour l’instant.

On le sait, l’équipe Design Team de Microsoft est actuellement à l’œuvre pour relooker Windows et ses applications dans le cadre du projet Sun Valley. Elle présente une vidéo qui met en œuvre certaines évolutions de design et de fonctionnalité de « Votre Téléphone ».