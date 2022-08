Canonical et Microsoft annoncent la disponibilité native sous Ubuntu du framework « .NET 6 », et ceci à la fois dans les versions ‘Host’ et ‘Container’ du système. Un support qui s’étend aux correctifs et mises à jour à long terme…

Contrairement à certains acteurs de l’univers Linux, Canonical n’a jamais boudé Microsoft et toujours été le premier à collaborer avec la firme de Redmond. Canonical a étroitement contribué à la naissance de WSL (Windows Subsystem for Linux), la couche d’émulation Linux intégrée dans Windows. Il a aussi été le premier à proposer son Linux dans le Windows Store. Il a aussi été l’un des premiers Linux certifiés sous Azure avec Ubuntu Server…

Cette collaboration se poursuit désormais du côté des outils de développement. « .NET 6 est désormais inclus dans Ubuntu 22.04 et peut être installé par une simple commande apt (NDLR : apt install dotnet6) », annonce ainsi Richard Lander dans un billet de blog de Microsoft. « Ce changement constitue une amélioration et une simplification majeures pour les utilisateurs d’Ubuntu. Nous publions également .NET sur Chiseled Ubuntu Containers, la nouvelle offre de conteneurs compacts et sécurisés de Canonical. Ces améliorations sont le résultat d’un nouveau partenariat entre Canonical et Microsoft. »

Rappelons que Microsoft a, en 2010, entrepris une réécriture intégrale du fameux « .NET Framework » en version open source et cross plateforme (Linux, macOS, Windows). Nommée « .NET Core » à ses débuts, cette version n’a cessé d’évolué passant d’un framework « côté serveur » à un framework plus universel jusqu’à retrouver l’essentiel des capacités du « .NET Framework » Windows originel et finalement ne redevenir qu’un seul framework unifié désormais dénommé « .NET 6 » (avec un .NET 7 en développement et attendu pour la fin de l’année).

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté de Microsoft de voir « .NET » et le langage « C++ » être beaucoup plus généralisés dans l’univers Linux. L’éditeur a récemment mis en place un groupe de mainteneurs de distributions pour « .NET » et Canonical a été le premier éditeur du monde Linux à le rejoindre. L’objectif est non seulement de simplifier l’intégration de « .NET » dans les distributions standard de Linux mais aussi de s’assurer de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement des logiciels, de la source aux paquets. Microsoft et Canonical s’engagent ainsi à travailler main dans la main pour s’assurer que les nouvelles versions de .NET soient disponibles et certifiées avec les nouvelles versions d’Ubuntu. Ce sera d’autant plus facile que « .NET » officialise ses versions LTS en novembre et Ubuntu ses versions LTS en avril.

« La mise en place d’une chaîne de confiance la plus courte possible entre Microsoft et Canonical a été la fondation de ce partenariat. Le résultat est une expérience simple pour les développeurs, et la diffusion d’un flux régulier de correctifs de sécurité et de mises à jour », explique de son côté Canonical.

À lire également :