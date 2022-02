Ce 14 février 2022 ne marquait pas que la Saint Valentin. Il célébrait aussi 20 ans d’amour – et de désamour – entre les développeurs et le framework .NET ! Un évènement célébré en vidéo par Microsoft.

Vingt ans ! Le 14 février 2002 sortait Visual Studio .NET 2002, premier environnement de développement conçu et créé pour une nouvelle plateforme qui devait révolutionner le développement sous Windows : .NET Framework.

En réalité, cela fait déjà plusieurs années que Microsoft planche sur un ensemble de services (au départ conçus séparément les uns des autres par des équipes différentes) connu sous le nom de NGWS (Next Generation Windows Services). Cet ensemble sera officialisé en Juin 2000 par Bill Gates en personne, alors encore CEO de Microsoft et empêtré dans l’action en justice du DOJ contre l’éditeur pour abus de position dominante. « Il s’agit d’une nouvelle plateforme. Elle affectera chaque bout de code d’application qui sera écrit. Elle va redéfinir l’interface utilisateur, ce que vous voyez à l’écran et comment vous interagissez, autant que l’a fait la transition de DOS à Windows ». Un mois plus tard, les développeurs du monde entier vont se ruer sur ce qui reste la plus mémorable des PDC – Professionnal Developer Conference – pour découvrir plus concrètement ce qui se cache derrière l’annonce énigmatique de Bill Gates. « .NET » introduisait déjà des concepts tels que « Software as a Service », SOAP, Smart Devices, XML, C#…

À l’époque le « .NET Framework » se composait d’un runtime permettant d’exécuter du code .NET sur des PC Windows, des serveurs Windows et des terminaux mobiles Windows (via le compact framework), un ensemble de classes orientées objets pouvant être appelé depuis différents langages de programmation, et le moteur ASP.NET (pour servir des pages Web dynamiques et destiné à succéder au moteur ASP d’Internet Information Server). À ce framework s’ajoutait un nouveau langage de programmation : C#.

Il faudra plus de 18 mois à Microsoft pour réellement finaliser son framework et le lancer avec l’environnement de développement adéquat le 14 février 2002 au travers de Visual Studio .NET 2002.

Longtemps, le « .NET Framework » fut une exclusivité Windows. Il a révolutionné le développement en entreprise sous Windows et sous Windows Server bien qu’en très forte concurrence dans les entreprises avec Java.

Réinventer .NET en Open Source

Le cloud, la montée en puissance de Linux et ses containers, l’arrivée d’Android et iOS, ont un temps éclipsé un framework bien trop attaché à Windows (alors que sa conception se voulait plus universelle à l’origine). Mais en 2014, Microsoft annonce son intention de réinventer .NET pour un monde cross-plateforme et d’en faire un projet open source. Ainsi naissait « .NET Core ». Il faudra attendre « .NET 5 » et plus encore « .NET 6 » pour voir l’éditeur en quelque sorte réunifier la version Windows historique et la version Open Source modernisée de dotNET.

Aujourd’hui, « .NET » est une technologie open source supportée par plus de 100 000 contributeurs, compatible Windows, macOS, Linux et même Android et IOS au travers de l’extension MAUI.

« Aujourd’hui, plus de cinq millions de développeurs utilisent .NET et ceci est une célébration de vous tous« , écrit Beth Massi, directrice marketing chez Microsoft dans un billet de blog. « Il est étonnant qu’une plateforme vieille de 20 ans soit aussi le framework le plus aimé des développeurs depuis maintenant trois années consécutives – 2019, 2020, 2021, selon l’enquête sur les développeurs de Stack Overflow. »

Déjà 20 ans de .NET

Pour célébrer les 20 ans de son célèbre et populaire framework, Microsoft a produit une courte vidéo à retrouver ci-dessous, a diffusé une mini-conférence en ligne, mais a surtout annoncé « .NET 7 » dont la première Preview sera dévoilée dans la semaine. Plusieurs améliorations sont attendues notamment autour de la technologie Blazor mais cette version 7 devrait aussi tenir les promesses de réunification « Framework Windows / Framework Core » que « .NET6 » n’avait pas totalement réussi à concrétiser.