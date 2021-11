Microsoft a officialisé cette semaine la disponibilité générale de son environnement de développement Visual Studio 2022 et de son framework cross-plateforme .NET6, deux outils clés pour la création d’applications métiers dans les entreprises.

Visual Studio reste l’outil de développement de prédilection de bien des entreprises qu’il s’agisse de produire des services Web, des Web Apps, des applications containerisées ou des applications métiers Windows. La sortie de l’édition 2022 coïncide avec des besoins de davantage d’universalité (dans un monde cross-plateforme où Windows et Linux se côtoient sur les serveurs et les containers et où Mac, Android, iOS côtoient Windows sur les terminaux) et de modernisation des applications existantes avec l’arrivée de Windows 11.

Davantage de vitesse, d’IA et de Linux…

Les nouveautés de Visual Studio 2022 se focalisent essentiellement sur la productivité des développeurs aussi bien pendant les phases d’écriture de codes (avec une nouvelle IA dénommée IntelliCode), pendant les phases de compilation (grâce à un IDE enfin en 64 bits), pendant les phases de debugging et de tests (notamment sous Linux).

En effet, Visual Studio 2022 introduit une IA d’aide à la programmation. IntelliSense – qui permet la complétion automatique des instructions – est aujourd’hui accompagné d’une nouvelle aide au développement : IntelliCode. Cette intelligence génère automatiquement du code complétant pour vous des sections complètes de codes. Elle permet aux développeurs de taper moins tout en produisant plus de lignes de code (avec moins de fautes de frappe). IntelliCode va même plus loin et peut suggérer des corrections et des bonnes pratiques.

Par ailleurs, Visual Studio 2022 est la toute première édition de Visual Studio entièrement 64 bits ! Il en résulte des gains très significatifs dans le chargement des projets et les compilations.

Visual Studio 2022 se destine aux développeurs Win32, WinForms, UWP, Blazor mais aussi aux développeurs d’applications cloud-native basées sur les containers ainsi qu’aux développeurs d’applications de Machine Learning. Parmi les nouveautés marquantes, on retiendra la très attendue possibilité de déboguer et de lancer des tests sur des environnements distants Linux depuis VS2022.

Visual Studio 2022 est disponible en version « Community » gratuite pour les développeurs indépendants et en open source, en version « Professional » payante pour les développeurs en entreprise, et en version « Entreprise » qui comporte des fonctionnalités avancées d’analyse de performance et de code mais aussi d’une fonctionnalité IntelliTrace Debugging (pour rejouer des historiques en mode debug).

Visual Studio 2022 est déjà disponible pour Windows. Une Preview 3 pour macOS a également été lancée avec support des processeurs Apple M1.

.NET6, une brique clé pour le développement en entreprises

De façon synchrone, Microsoft annonce également le lancement de la version GA de son framework open source et cross plateforme .NET6.

Cette version est fondamentale pour les entreprises parce qu’elle marque la véritable unification de l’ancien « .NET Framework » de Windows et de la nouvelle plateforme open source « .NET Core ».

Autrement dit, la sortie de .NET6 marque la concrétisation du gros effort d’unification entrepris par Microsoft pour redonner de la cohérence et de la simplicité à son univers de développement.

Pour les entreprises, .NET6 permet désormais de mettre les anciens développeurs Windows, les développeurs Web, les développeurs Cloud Native sur un même framework qui est à la fois open source et cross-plateformes. C’est aussi le meilleur moyen de moderniser leurs anciennes applications Windows « métiers » et de leur donner un look plus moderne et plus en phase avec l’expérience utilisateur de Windows 11. Car .NET6 sert de fondation à « Project Reunion » (désormais renommé Windows App SDK et qui repose sur WinUI 3), la plateforme qui permet de réconcilier les développeurs WinForm, Win32 et UWP, mais aussi de fondation à « .NET MAUI » qui permet de créer en .NET des applications clientes compatibles Windows, macOS, Android et iOS.

Pour ceux qui ont encore un peu de mal à se retrouver dans l’univers cross-plateforme de .NET, un petit schéma résume tout cela :

On retiendra également que .NET 6 introduit la 10ème version du langage C#, la 6ème du langage F#, que Visual Basic est toujours supporté, que les processeurs Apple M1 sont pris en charge et enfin que les performances sont très sensiblement améliorées comparé à .NET Framework et .NET 5.

Pour tout savoir de .NET 6 : Announcing .NET 6 – The Fastest .NET Yet – .NET Blog (microsoft.com)