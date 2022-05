À l’occasion de la Build 2022, Microsoft a confirmé la disponibilité générale de son nouveau framework de création d’apps cross-plateformes : .NET MAUI.

Annoncé en 2019, repoussé en 2021 par manque de maturité, « .NET MAUI » est enfin officiellement disponible et utilisable par les entreprises. Ce nouveau framework était très attendu par ces dernières. On sait que .NET Framework et sa version open source .NET6 sont très utilisés en entreprise pour créer des applications métiers sous Windows.

Depuis plusieurs années, les entreprises cherchent d’une part à porter leurs applications Windows sur les mobiles mais également à simplifier la création d’applications fonctionnant sur toutes les plateformes à partir d’un même code et de mêmes compétences.

Si certaines entreprises ont opté pour les technologies WEB et les PWA (Progressive Web Apps), si d’autres ont cherché des plateformes universelles à l’instar du Flutter de Google, d’autres cherchaient un moyen de capitaliser sur leurs développeurs C# tout en ciblant toutes les plateformes. Jusqu’à présent la solution officielle Microsoft s’appelait Xamarin Forms. « .NET MAUI » en est le successeur.

« .NET MAUI » permet de construire des applications multiplateformes s’appuyant sur le même code source, mais dotées d’interfaces utilisateurs natives dont l’apparence et le comportement sont totalement optimisés pour la plateforme sous-jacente. Typiquement, sous Windows, « .NET MAUI » s’appuie sur les composants WinUI 3, couche fondamentale du Windows App SDK (anciennement Project Reunion).

« .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI), désormais disponible de manière générale, est un nouveau framework permettant de créer des applications modernes, multiplateformes et compilées en mode natif pour iOS, Android, macOS et Windows en utilisant C# et XAML avec un code unique », explique l’éditeur. « Le framework résout les défis auxquels les développeurs sont confrontés lors de la création d’apps natives sur de nombreux systèmes d’exploitation. Au lieu d’avoir à apprendre plusieurs piles technologiques, .NET MAUI les abstraits en un seul framework commun construit sur .NET 6. »

Pour les développeurs ayant déjà en partie tablé leurs développements cross-plateformes sur les technologies WEB/PWA, les interfaces « .NET MAUI » peuvent incorporer des composants Web. Ces derniers sont construits avec le Blazor Framework qui permet de créer de vraies Apps Web en C# plutôt qu’en JavaScript.

« Désormais, vous pouvez désormais créer n’importe quelle App en .NET » ajoute l’éditeur à l’attention des 5 millions de développeurs .NET dans le monde.

« .NET MAUI » est désormais installé par défaut dans Visual Studio 2022 (17.3 Preview) où il vient remplacer les anciennes options basées sur Xamarin.

Pour en savoir plus : .NET Multi-platform App UI (.NET MAUI)