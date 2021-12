Canonical, éditeur de la célèbre distribution Linux « Ubuntu » et Xilinx, spécialiste des semiconducteurs programmables, annoncent un partenariat destiné à permettre la distribution d’images systèmes Ubuntu spécialement optimisée pour les dispositifs IoT de Xilinx.

Les deux entreprises collaborent étroitement pour apporter un Linux de niveau entreprise au monde des SoC adaptatifs afin d’accélérer le développement de nouveaux appareils « définis par logiciel » dans tous les secteurs verticaux de l’Internet des objets.

L’objectif est de garantir une expérience fluide du prototypage sur des kits d’évaluation et de démarrage jusqu’aux IoT à déployer, en réduisant les coûts et le temps de développement.

« Xilinx s’est efforcé de simplifier la conception des systèmes embarqués tout en donnant aux développeurs la possibilité d’utiliser l’informatique adaptative », a déclaré Chetan Khona, directeur principal pour l’industrie, la vision, la santé et les sciences chez Xilinx. « Les développeurs qui sont familiers avec C++, Python, ROS 2 ou leur framework d’apprentissage automatique préféré sur Ubuntu devraient pouvoir accéder facilement aux avantages de Xilinx sans le développement FPGA traditionnel, et c’est ce que Canonical et Xilinx accélèrent ensemble ».

Sont notamment concernées par cet accord, les plateformes Zynq UltraScale+ MPSoC ainsi que les « System-on-Modules » (SOM) Kria sur lesquels les entreprises conceptrices de périphériques IoT pourront s’appuyer longtemps grâce à l’engagement de support à long terme formulé par Xilinx.

Aniket Ponkshe, directeur Silicon Alliances chez Canonical, résume ainsi ce partenariat : « La relation Xilinx-Canonical garantit que les correctifs logiciels qui permettent d’utiliser les dernières fonctionnalités sur les SoC Xilinx sont désormais disponibles avec une image Ubuntu standard ».