Quelques jours après avoir fêté les 20 ans de .NET, Microsoft annonce la disponibilité de la première preview de la version 7 de son framework open source. » .NET7 » veut simplifier les développements cloud et le travail des développeurs dans la manipulation des containers. La version finale est attendue pour la fin de l’année.

Le framework .NET est l’un des environnements les plus populaires en entreprise pour le développement d’applications métiers sous Windows. Mais la plupart des organisations sont restées « scotchées » sur la version intégrée à Windows et tardent à basculer sur la version open source et multi-plateformes.

Il est vrai que porter les applications écrites avec le framework Windows historique vers la nouvelle version n’est réellement possible que depuis .NET 5 et nécessite un travail d’adaptation que Microsoft avait tenté de restreindre avec .NET 6 sans vraiment y parvenir.

La nouvelle version .NET 7 veut encore réduire les efforts nécessaires pour adapter les codes Windows basés sur le framework historique. Elle intègre notamment de nouveaux analyseurs et correcteurs de code via l’assistant « .NET Upgrade », un support plus étendu des différents types d’Apps, et surtout une nouvelle version de l’Entity Framework. « EF Core » proposait des technologies plus modernes et plus performantes que l’ancien « Entity Framework » sans supporter de nombreuses technologies de ce dernier. « EF Core 7 » veut ré-incorporer les plus importantes technologies de l’Entity Framework jusqu’ici laissées de côté.

Mais .NET 7 n’a pas le regard focalisé vers le passé. Avec cette nouvelle édition, Microsoft veut surtout « améliorer le support des scénarios cloud natifs et simplifier l’expérience développeurs en simplifiant le travail avec les containers » explique l’éditeur dans un billet de Blog.

Par ailleurs, Microsoft veut incorporer « .NET MAUI » dans .NET 7. Rappelons que « .NET MAUI » est le nouveau framework destiné aux développements cross-plateformes pour mobiles et desktop. « .NET MAUI » est une pièce clé du puzzle « .NET » et la première vraie solution Microsoft pour réaliser en C# des développements couvrant à la fois Windows, macOS, iOS et Android. Actuellement en « Preview 13 », .NET MAUI est attendu en version finale pour .NET 6 dans le courant du second trimestre 2022. Il intègrera ensuite .NET 7.