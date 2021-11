L’annonce de la disponibilité de la version 1.0 du Microsoft Windows SDK, le nom final de Project Reunion, donne enfin aux entreprises de la visibilité à long terme sur leurs développements sous Windows.

Au fil des évolutions de Windows, les technologies et frameworks de développement se sont multipliés : Win32, WinForms, Xaml, .NET, WinRT, UWP… Une véritable cacophonie renforcée par un attachement ancestral des développeurs pour Win32 et WinForms tombés en désuétude et l’échec de Microsoft d’imposer UWP comme nouvelle plateforme universelle.

Il y a bientôt deux ans, Microsoft lançait l’initiative « Project Reunion » pour réconcilier tous les développeurs Windows et les embarquer sous une même nouvelle bannière ne faisant pas table rase du passé tout en offrant des voies de modernisation. Depuis le projet a officiellement été rebaptisé « Windows App SDK ».

Pour les entreprises, la disponibilité du « Windows App SDK », quelques semaines après celle de .NET 6, marque une étape très importante. Car contrairement à UWP, « Windows App SDK » permet une modernisation progressive, boîte de dialogue après boîte de dialogue, fenêtre après fenêtre, des applications Windows existantes pour leur insuffler du « Fluent Design » et les aligner sur les améliorations visuelles et ergonomiques de Windows 11.

Pas question donc de tout reprendre à zéro pour offrir un avenir aux millions d’applications métiers Windows développées en interne dans les entreprises.

Project Reunion s’appuie sur WinUI 3 le nouveau framework UI désormais préconisé par Microsoft et WebView 2 qui permet d’intégrer aisément du contenu Web au sein d’une App Windows.

Selon Microsoft, « Windows App SDK ne remplace ni Windows SDK ni les différents types d’applications Windows tels que .NET (Windows Forms, WPF) ou Win32. À l’inverse, Windows App SDK complète ces outils avec un ensemble commun d’API sur lesquelles les développeurs peuvent compter pour l’ensemble de ces plateformes ».

Il est à noter que cette version « 1.0 » jugée comme « stable » est encore incomplète puisque le support du multi-fenêtrage ou des notifications est encore préliminaire. Dans les faits, le Windows App SDK ne sera réellement complet qu’avec la version « 1.1 » attendue au second trimestre 2022.

Au passage, il est important de signaler que l’arrivée de Windows App SDK 1.0 signe l’arrêt de mort d’UWP. Le Framework né avec Windows 10 (et évolution du WinRT de Windows 8) n’a jamais été très adopté par les entreprises. Il était pourtant indispensable pour publier une app sur le Windows Store. Tout du moins avant que Microsoft n’ouvre (depuis l’annonce de Windows 11 et l’arrivée du nouveau Store y compris sur Windows 10) finalement son Store aux solutions historiques. Microsoft a confirmé que « UWP continuerait d’être maintenu » mais n’évoluerait plus. Les développeurs UWP sont invités à recréer leurs Apps avec WinUI 3 et le Windows App SDK.

Pour en savoir plus : Générer des applications Windows de bureau avec le kit SDK Windows App