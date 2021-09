Dynatrace, spécialiste de l’observabilité des données et des applications, poursuit ses efforts pour apporter plus de visibilité au coeur de la chaîne DevSecOps et annonce la prochaine disponibilité de son module Application Security pour l’environnement de développement .NET.

Application Security est la solution de gestion des vulnérabilités applicatives de la plateforme Dynatrace. Cette nouvelle extension « pour .NET » s’ajoute à la prise en charge existante de Java, Node.js et Kubernetes. Elle vise à permettre à davantage d’organisations (et notamment celles très attachées aux écosystèmes Microsoft) de tirer parti du module pour accroître leur visibilité dans les environnements de production et de pré-production, prioriser les alertes automatiquement et en continu, éliminer les faux positifs, et fournir des réponses précises quant à l’origine, la nature et la gravité des vulnérabilités.

Dynatrace contribue à garantir que les applications qui s’appuient sur le framework open source .NET – qui est utilisé par plus de 5 millions de développeurs dans le monde – ainsi que les librairies qu’elles utilisent, sont exemptes de toutes failles de sécurité.

« Dynatrace fournit une évaluation des risques précise et détaillée au niveau du code, ainsi que leur priorisation et leur correction, et ce pour un large éventail d’environnements applicatifs incluant désormais .NET précise Steve Tack, Senior VP chez Dynatrace. Les équipes DevSecOps peuvent alors se concentrer sur l’accélération de leur innovation, en ayant l’assurance que leurs applications ne comportent aucune vulnérabilité ».