L’outil de développement cross-plateforme Flutter de Google est désormais considéré comme stable sous Windows. Les entreprises peuvent donc l’adopter pour résoudre leurs problèmes de support des différentes plateformes pour leurs applications métiers.

Smartphones et tablettes ont imposé aux entreprises une variété de systèmes d’exploitation qui n’existait pas auparavant. On ne développe pas pour Android, comme on développe pour Windows. On ne programme pas pour iOS, comme on programme pour le Web. Pour une entreprise, être en mesure de supporter cette variété de plateformes pour leurs développements internes métiers ou pour les applications qu’elle met entre les mains de ses clients est un défi. Pour éviter que de tels développements ne se révèlent trop coûteux avec non seulement des codes différents pour chaque OS mais aussi des équipes de développements différentes pour chaque plateforme, les entreprises se tournent vers des outils de développement cross-plateforme. Mais jusqu’ici ces outils étaient souvent limités, les codes générés moins performants et les interfaces utilisateur pauvres (et différentes des Apps natives).

Les frameworks Electron, JavaFX, Proton Native, React Native, Ionic ou Xamarin (Microsoft) comptent parmi les solutions cross-plateformes de première génération les plus populaires.

Le framework PWA « Progressive Web Apps » est une autre solution populaire pour transformer des applications Web en applications Desktop avec un moindre effort.

Mais une nouvelle génération d’outils voit le jour. Ils s’appellent Uno, Microsoft .NET MAUI et… Flutter. Ce dernier bénéficie d’une mise à jour majeure qui en fait un outil de développement premium pour les mobiles et pour Windows.

Flutter officialise le support de Windows

Flutter est un projet Google qui cherchait dans un premier temps à unifier les développements mobiles sur iOS et Android. Cet environnement de développement s’appuie sur un langage de développement spécifique : DART.

Depuis sa version 2.0, Flutter vise à unifier les développements au-delà des appareils mobiles afin de permettre aux entreprises de créer à partir d’un même code, avec la même équipe de développement, des applications modernes et performantes compatibles iOS, Android, Web, mais aussi macOS, Linux et Windows.

La version 2.10, sortie cette semaine, marque la première version à même de produire des applications Windows stables et optimisées. Elle donne le feu vert aux entreprises pour adopter Flutter dans le développement de leurs applications métiers à la fois Desktop, Web et mobiles.

« L’objectif de Flutter est de vous donner les outils dont vous avez besoin pour créer une expérience exceptionnelle, quel que soit le système d’exploitation sur lequel vous travaillez. Nous voulons donc apporter le même cadre de base et les mêmes outils sur tous les endroits où vous souhaitez ‘peindre’ des pixels. Flutter vous permet de créer à la main de magnifiques expériences… Flutter est rapide, car il compile directement en code machine. Et Flutter est ouvert, avec des milliers de contributeurs… » expliquent les responsables du produit chez Google.

Cette version 2.10 finalise les efforts pour intégrer Flutter au monde Windows. Elle apporte des améliorations essentielles dans la gestion du texte, du clavier, des raccourcis clavier, prend en compte les fonctionnalités avancées de Windows en matière d’accessibilité, de gestion des langues, etc. Elle tire aussi profit de la nouvelle librairie graphique Fluent Design de Windows 11 (en plus de la librairie Material propre à Flutter).

Développement cross-plateforme : L’embarras du choix pour les entreprises

Reste aux entreprises à choisir quel outil sera le plus adéquat pour leurs développements cross-plateformes. D’une manière générale, les équipes plus habituées aux développements Web auront une préférence pour PWA (d’autant que ce format est désormais considéré natif sous Windows).

Celles plus ancrées sur les développements en C# s’orienteront vers Uno ou vers .NET MAUI. Ce dernier constitue le nouveau framework cross-plateforme officiel de Microsoft mais il est encore en preview. C’est un framework Open Source qui s’appuie sur .NET. Tout comme son concurrent Uno, il constitue un bon tremplin pour les développeurs Windows qui veulent également adresser macOS, Android et iOS.

Enfin, les équipes plus habituées aux développements mobiles s’orienteront de préférence vers une solution comme Flutter, même si cela impose de s’adapter au langage DART.

Reste que tous ces outils s’appuient sur une approche très traditionnelle du développement à l’heure où bien des entreprises cherchent elles à se montrer plus agiles et productives en s’appuyant sur des plateformes No-Code. Cette tendance a le vent en poupe avec moult plateformes (Microsoft PowerApps, Glide, Webflow…) et plein de nouveaux entrants (Directual, Mobiroller, Adalo…)