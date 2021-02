Les entreprises sont en demande d’outils de développement universels et cross-plateformes pour satisfaire les besoins logiciels de leurs utilisateurs métiers, quels que soient les terminaux entre leurs mains. AWS donne un coup de pouce au Flutter de Google…

Flutter est le nouvel environnement de développement poussé par Google pour développer sur des apps mobiles sur iOS, Android mais aussi des apps Web (en JavaScript) et des apps Desktop pour Windows et macOS. C’est à la fois un framework et un IDE pour concevoir des interfaces utilisateurs universelles. Très éloigné du monde Low-Code/No-Code, il n’en demeure pas moins l’un des frameworks en vogue auprès de tous ceux qui veulent développer pour mobiles, Web et Desktop à partir d’un seul et même code source.

AWS a bien l’intention de surfer sur la vague Flutter pour accroître ses liens avec les entreprises. Après plusieurs mois d’accès en bêta, le géant du cloud public annonce cette semaine la GA (disponibilité générale) d’Amplify Flutter.

AWS Amplify Flutter est un ensemble d’outils et de services pour construire plus aisément des applications mobiles et Web, à la fois sécurisées et évolutives via Flutter.

AWS Amplify permet d’exploiter plus aisément des services AWS depuis une application Flutter et notamment de profiter de GraphQL, AppSync, Amazon API Gateways et AWS Lambda pour accélérer le développement d’applications mobiles.

Amplify Flutter offre également accès à Amplify DataStore pour gérer des données en mode aussi bien connecté que déconnecté et prétend rendre la gestion de données distribuées cross-utilisateurs aussi simple que celle de données locales.

Enfin, Amplify Flutter simplifie à l’extrême la gestion des authentifications en s’appuyant sur Amazon Cognito et l’identification Facebook, Google, ou Amazon.

Amazon propose ainsi une offre packagée autour de Flutter là où Google Cloud se contente pour l’instant d’exemples et de tutoriels diverses pour montrer comment animer une application Flutter avec des fonctions Serverless Google Cloud Functions ou utiliser Firebase depuis Flutter. Dans un même ordre d’idées, on trouve aisément sur Internet de multiples exemples pour accélérer des développements Flutter avec Azure App Service, Azure Notification Hubs, Azure Active Directory B2C mais rien d’aussi formalisé et prêt à l’emploi que ce que AWS propose avec Amplify Flutter.