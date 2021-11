Canonical, éditeur des distributions Linux Ubuntu, met à disposition des nouvelles images de son système d’exploitation spécialement conçues pour les les processeurs IoT Atom fabriqués par Intel.

Avec ces images, les 2 entreprises s’attachent à activer sur Ubuntu les fonctionnalités spécifiques des plateformes Intel IoT, telles que les performances en temps réel, la facilité de gestion, la sécurité, et à permettre aux utilisateurs de tirer parti de l’amélioration de leurs performances CPU et graphiques. Cette collaboration garantit que les développeurs et les entreprises peuvent créer des appareils fiables et sécurisés, mettre leurs produits sur le marché plus rapidement et bénéficier d’un support commercial Ubuntu pouvant aller jusqu’à 10 ans.

A noter, les mesures de sécurité matérielles intégrées au silicium Intel permettent d’atténuer les attaques contre les micrologiciels, le code et les données, tandis que les accélérateurs de cryptographie dédiés accélèrent le cryptage des données. Toutes ces sécurités matérielles sont prises en charge par ces versions d’Ubuntu optimisées pour l’IoT Intel.

John Healy, VP IoTG chez Ubuntu, précise : « Cela répond aux défis traditionnels de la maintenance et du support des builds personnalisés pour les déploiements validés basés sur Linux ».