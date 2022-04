Ubuntu est sans doute la distribution Linux la plus populaire sur les postes de travail et l’une des plus populaires côté serveurs. Canonical annonce le lancement de la version Ubuntu 22.04 LTS avec un Kernel mis à jour et un bureau Gnome.

Dans l’univers Linux particulièrement, le lancement d’une nouvelle version « LTS » (Long Term Support) est toujours un évènement. Elle marque la sortie d’une version fiabilisée, stabilisée et destinée à un usage sur la durée autrement dit une version bien adaptée aux entreprises. Deux ans après la sortie de l’édition 20.04 LTS, sortie perturbée par une crise pandémique naissante, Canonical lance cette semaine la version 22.04 LTS « Jellyfish » d’Ubuntu Linux Desktop. Celle-ci bénéficiera d’un support de 5 ans, jusqu’en 2027 donc.

Cette nouvelle version se démarque par l’adoption de la dernière itération de l’environnement Gnome (et ses nouveaux thèmes Clair et Sombre) et par l’adoption du Kernel Linux 5.17.

Cette version 22.04 LTS marque également une volonté de démocratiser le « Confidential Computing ». C’est ainsi la seule distribution Linux à prendre en charge les « VM confidentielles » d’Azure avec un chiffrement intégral des données en transit, au repos et en cours d’utilisation.

Le côté intégration à l’univers Windows a été soigné à plus d’un égard. D’une part, Ubuntu 22.04 LTS est d’ores et déjà décliné pour WSL afin d’offrir une intégration avancée avec les environnements de développement natifs de Windows comme Visual Studio Code et Docker Desktop à travers un système de fichiers partagé. Pour les développeurs manipulant à la fois des containers Windows et Linux, l’union des deux univers n’a jamais été aussi naturelle.

D’autre part, l’Active Directory est maintenant entièrement pris en charge dans l’installateur Ubuntu avec Advanced Group Policy Object, et permet des autorisations d’utilisateur plus granulaires et un contrôle de l’exécution des scripts depuis Active Directory.

Avec Ubuntu 22.04 LTS, les pilotes pour GPU virtuels NVIDIA (vGPU) sont disponibles en standard. De quoi permettre aux data scientists d’accélérer leurs apprentissages IA/ML en partageant les ressources GPU entre plusieurs VMs.

On notera aussi que l’univers ARM n’a pas été oublié : Ubuntu 22.04 LTS est certifié pour des déploiements sur Raspberry Pi (avec 2 Go de RAM) et sur les processeurs AWS Graviton.

La version est disponible dès à présent en téléchargement mais elle ne sera proposée automatiquement en mise à jour aux utilisateurs d’Ubuntu Desktop 20.04 que plus tard vers le début d’été lorsque la mise à jour 22.04.1 sera diffusée.

À lire également :